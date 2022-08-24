وزير الدفاع الروسى: هدف واشنطن فى كييف إنهاك موسكو استراتيجيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن هدف الولايات المتحدة فى أوكرانيا هو إنهاك روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة وتهديد الدول الأخرى. وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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