واشنطن توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، المجتمع الدولى إلى مواصلة الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا ووقف الانتهاكات المتكررة للأراضى الأوكرانية بما فى ذلك شبه جزيرة القرم.





وقال بلينكن اليوم الأربعاء - إن الولايات المتحدة ستستمر فى التأكيد على أن شبه القرم والمناطق التى سيطرت عليها روسيا هى أوكرانية، مشيرا إلى ضرورة الضغط على الرئيس بوتين لاحترام سيادة أوكرانيا ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والأمنية والدبلوماسية للأوكرانيين للدفاع عن حقوقهم. من جانبه، أكد مسؤول أمريكى - لم يكشف عن هويته - أن إدارة الرئيس الأمريكى ستعلن اليوم عن حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار كأكبر حزمة دعم أحادى لكييف منذ بدء الحرب.

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