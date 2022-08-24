عاجل- اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسى للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجى، إن إيفان سوشكو رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا قتل فى انفجار سيارة يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم وضع عبوة ناسفة تحت مقعد سيارته.

وكان وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، قد أكد إن "العملية الخاصة فى أوكرانيا تباطأت لتجنب سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين".

وأضاف شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن هدف الولايات المتحدة فى أوكرانيا هو إنهاك روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة وتهديد الدول الأخرى.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.