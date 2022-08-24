الحر يهدد الزراعية فى الصين.. وتحذيرات من إهدار المياه

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أدت موجة الحر هذه فى عدد كبير من المناطق إلى انخفاض مقلق فى مستويات المياه، وإلى جفاف أصبح يسبب مشكلة للمزارعين، خصوصا لزراعات الأرز وفول الصويا، التى تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وفى هذه الأجواء، دعت 4 وزارات صينية، إلى اتخاذ إجراءات لحماية المحاصيل واستخدام المياه "بالقطارة". إذ قالت وزارة الزراعة، إن "الامتداد السريع للجفاف، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والأضرار الناجمة عنها، تشكل تهديدًا خطيرًا للإنتاج الزراعى فى الخريف".

يشار إلى أن الصين كانت قد شهدت خلال الصيف ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة، وفيضانات مفاجئة، ونوبات جفاف، كذلك أجبرت موجة الحر السلطات فى الأيام الأخيرة على تقنين الكهرباء محليًا، بينما تعمل مكيفات الهواء بأقصى طاقتها، مما يشكل ضغطا على إنتاج الطاقة الكهرمائية، بسبب جفاف الأنهار.

وكشفت بيانات رسمية أن موجة الحر فى الصين أدت إلى تراجع مستوى المياه فى نهر يانجتسى، أهم ممر مائى داخلى فى البلاد، إلى مستويات غير مسبوقة فى بعض الأماكن.