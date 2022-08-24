قرارات جديدة بشأن قيود كورونا فى سنغافورة

جدة - نرمين السيد - وقال وونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأربعاء - إن ارتداء أقنعة الوجه ضرورى فى وسائل النقل العام والمنشآت الصحية لأن هذه مناطق يتم فيها تنفيذ الخدمات الأساسية فى أماكن مغلقة ومزدحمة، ويتردد عليها أشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا، وأن ارتداء أقنعة الوجه لن يكون إلزاميا فى المطارات، أو المنشأت التابعة لوسائل النقل العام طالما كانت جيدة التهوية.
بدورها، أوضحت وزارة الصحة - فى بيان اليوم - أن أقنعة الوجه ستكون اختيارية فى وسائل النقل الخاصة مثل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية وخدمات الحافلات الخاصة.
ولفتت الوزارة إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى سنغافورة تراجعت بشكل كبير منذ أواخر شهر يوليو الماضى، كما تم تسجيل انخفاض فى عدد المصابين المحتجزين بالمستشفيات إلى النصف.
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