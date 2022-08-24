العالم اليوم - جامعة أميركية تقدم منهاجا تعليميا عن نجمة البوب تايلور سويفت

انتم الان تتابعون خبر جامعة أميركية تقدم منهاجا تعليميا عن نجمة البوب تايلور سويفت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:21 مساءً - تواصل نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت نجاحاتها، حيث ستدرّس كلمات أغانيها إلى جانب مؤلفات عمالقة الأدب مثل تشوسر وشكسبير وكولريدج وكيتس، في دورة مخصصة لطلاب جامعة تكساس الأميركية.

وستتضمن الدورة التي من المقرر أن تنطلق في الخريف القادم، تقديم قراءة نقدية لأعمال أيقونة موسيقى البوب تايلور سويفت، والتركيز على موسيقاها وسياقاتها الثقافية، في محاول لفهم أعمالها، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن موقع جامعة تكساس.

ومن الجوانب التي ستركز عليها الدورة الشكل الشعري والأسلوب الخاص بأغاني سويفت من أشهر ألبوماتها مثل "ريد" ولوفر".

وعززت المغنية سمعتها من خلال تلقيها دكتوراه فخرية في الفنون الجميلة من جامعة نيويورك في وقت سابق من هذا العام.

جدير بالذكر أنه سبق لمؤسسات تعليمية أن قدمت دورات خاصة بسويفت مثل جامعة نيويورك والتي قدمت منهاجا خاصا بالمغنية وتجربتها كرائدة أعمال بمجال الموسيقى، والعوامل التي ساهمت في نجاح أعمالها.