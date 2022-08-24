العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يهبط لليوم الخامس على التوالي

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يهبط لليوم الخامس على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - هبط المؤشر الياباني نيكي لأدنى مستوى إغلاق منذ أسبوعين اليوم الأربعاء، مقتفيا أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة، لكن مكاسب حققتها أسهم شركات الطاقة بفضل ارتفاع أسعار النفط حدت من الخسائر.

وتراجع المؤشر نيكي 0.49 بالمئة إلى 28313.47 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من أغسطس، متكبدا خسائر لليوم الخامس على التوالي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1967.18 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى في أسبوعين.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين الليلة الماضية بعد بيانات ضعيفة عن نشاط الأعمال أججت المخاوف حيال الركود، وسط تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل ندوة جاكسون هول، مع توقعات بأن رئيسه جيروم باول سيؤكد على مكافحة التضخم يوم الجمعة.

وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداء، يليه قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وسجل سهم كونامي لألعاب الفيديو أكبر خسائر على المؤشر، إذ تراجع 2.82 بالمئة، بينما نزل سهم نينتندو 2.61 بالمئة وهبط سهم سوني 1.39 بالمئة.

ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.18 بالمئة ونزل سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 0.93 بالمئة.

وسجل قطاع المرافق أفضل أداء على المؤشر نيكي، في حين تلقت أسهم الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط الليلة الماضية بعد أن طرحت السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج أوبك+.

وكان سهم طوكيو الكتريك أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز 9.96 بالمئة بعدما أفاد تقرير إعلامي أن الحكومة تستعد لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية.

وصعد سهم هينو موتورز، وحدة صناعة الشاحنات التابعة لتويوتا، 5.6 بالمئة بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أمس الثلاثاء وسط فضيحة انبعاثات.