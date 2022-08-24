العالم اليوم - اليمن.. مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - طمأنت الحكومة اليمنية، مواطنيها والقطاع التجاري بتوفر المخزون الغذائي من القمح لـ 4 أشهر، مؤكدة وجود مصادر بديلة للاستيراد.

وجاء التطمين الحكومي في اجتماع لوزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في عدن، ضمّ رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال.

وحسبما ذكرت وكالة "سبأ"، فقد بحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.

وكانت الحكومة الهندية قد عملت على استثناء اليمن من الدول التي يمنع تصدير القمح الهندي لها بعد تفاهمات رسمية بين البلدين.

وتشهد أسعار الحبوب والقمح في اليمن استقرارا نسبيا مع الدعم المتواصل من التحالف العربي والأمم المتحدة لتتجاوز البلاد الأزمة الاقتصادية.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، تبلغ احتياجات اليمن من الحبوب نحو أربعة ملايين طن سنويا.