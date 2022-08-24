الرئيس الأوكرانى: سنستعيد السيطرة على دونباس والقرم بأى طريقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، "إننا ننشد الآن الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام"، مؤكدا أن بلاده ستستعيد السيطرة على دونباس والقرم بأى طريقة ممكنة.





وكان زيلينسكى، قد أعلن أمس، أن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار ولا تخطط لتحقيق الاستقرار فى الوضع من أجل "تهدئة روسيا".

وقال زيلينسكى خلال مؤتمر "منصة القرم" أمس الثلاثاء: "فى الوضع الراهن، نحن لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار. لقد أوضحنا أنه لن تكون هناك مينسك-3.. لذلك، فإن أوكرانيا لن تقوم بتحقيق استقرار الوضع حيث تتواجد القوات من أجل تهدئة روسيا بطريقة ما".

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.