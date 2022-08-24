الفيضانات تدمر منازل أفغانستان وآلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدات عاجلة

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الأفغانية، فأن آلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدات فورية جراء الفيضانات المدمرة التى واجهتها البلاد.
وكان 20 شخصًا على الأقل قد قتلوا فى فيضانات فى وسط البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية، كما دمرت الأمطار الغزيرة آلاف المنازل وألحقت أضرارًا بالأراضى الزراعية.
يشار إلى أن البلاد عانت من بعض الكوارث الطبيعية هذا العام، بما فى ذلك الجفاف والزلزال الهائل الذى أودى بحياة أكثر من 1000 شخص فى يونيو الماضى.
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