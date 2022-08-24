زلزال سومطرة.. التفاصيل والأضرار الناتجة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا "لوكالة رويترز" أشارت الوكالة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار، أو إصابات بحلول منتصف الليل.
وأصدرت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء فى إندونيسيا بيانًا قالت فيه، إن الزلزال الذى بلغت قوته 6.3 درجة وقع الساعة 21:31 بالتوقيت المحلى "1431 بتوقيت جرينتش" وكان مركزه على بعد 80 كيلومترا جنوبى بلدة مانا فى إقليم بنجكولو على عمق 52 كم.
وتقع مانا على بعد 600 كيلومتر 375 ميلا شمال غرب العاصمة جاكرتا.
وقالت وكالة مكافحة الكوارث BNPB فى بيان إن السكان شعروا بالزلزال لمدة 2 إلى 6 ثوان على طول الساحل الجنوبى لـ سومطرة، مما دفع البعض إلى الهروب من منازلهم.
وقال مسؤول بوكالة بنجكولو، سبتى، "لقد كانت قوية للغاية".
تقع إندونيسيا على جانبى ما يسمى "حلقة النار فى المحيط الهادئ"، وهى منطقة نشطة زلزاليًا، حيث تلتقى الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتتسبب فى حدوث عدد كبير من الزلازل والبراكين.
فى فبراير، أدى زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص عندما ضرب منطقة داخلية بالقرب من الساحل الغربى لـ سومطرة.
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