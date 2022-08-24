الولايات المتحدة: مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بمليارات الدولارات

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار فى وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فى ما سيكون أكبر شريحة منفردة لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.





ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يتم إعداد الحزمة لتتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الأربعاء.

وتستخدم الحزمة الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التى خصصها الكونجرس للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء الأسلحة من المصانع عوضًا عن أخذها من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية.

وقال المسؤول، إن المساعدات الجديدة لا تشمل على ما يبدو أنواعًا من الأسلحة لم يتم تقديمها من قبل للجيش الأوكرانى، لكنه أوضح أنها سيركز على الذخيرة والمزيد من الأهداف متوسطة المدى مثل أنظمة الدفاع.

وأضاف أنها قد تستغرق الأسلحة شهورًا لتصل إلى أوروبا بالنظر إلى أن الشركات يجب أن تشتريها، مشيرًا إلى أن كمية ومزيج الأسلحة يمكن أن تتغير قبل الإعلان الرسمى.

قدمت الولايات المتحدة حتى الآن، 10.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكى منذ منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية فى أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضى.

وأفاد مصدر لـ"رويترز" بأن ألمانيا تعتزم تسليم المزيد من الأسلحة، بما فى ذلك أنظمة الدفاع الجوى وقاذفات الصواريخ والذخائر الدقيقة، إلى أوكرانيا بقيمة تزيد عن 500 مليون يورو فى عام 2023.