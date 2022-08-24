حكومة نيكاراجوا تستحوذ على مقر صحيفة المعارضة

جدة - نرمين السيد - احتلت قوات الشرطة فى نيكاراجوا، صحيفة "لا برينسا"، وهى من أقدم الصحف فى نصف الكرة الغربى، العام الماضى واعتقلت عددًا من مسؤوليها التنفيذيين.

ومنذ ذلك الحين، عمل فريق من المراسلين على مواصلة تشغيل موقع الصحيفة الموقع على الإنترنت من الخارج.

وقالت الصحيفة على موقعها على الإنترنت "لعدة أيام، كان (النظام) يقوم ببناء ونقل بعض الآلات والمعدات من (لا برينسا)".

وجاء فى البيان "بهذه الإجراءات، يكمل نظام أورتيجا موريللو المصادرة الفعلية لأصول الصحيفة".

أعلن نائب رئيس نيكاراجوا روزاريو موريللو أنه سيتم استخدام المساحة لإنشاء مركز ثقافى وفنى متعدد الفنون سمى على اسم أحد أهم شعراء البلاد، خوسيه كورونيل أورتيشو.

وقال موريللو إن المركز سيقدم مئات الدورات وورش العمل من خلال وسيلة إعلامية تديرها الدولة.

اتُهم مدير "لا برينسا"، خوان لورنزو هولمان، بغسل الأموال العام الماضى فى محاكمة اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات دوافع سياسية.

كما صادرت إدارة أورتيجا مساحات الصحيفة الرقمية "Confidencial" والقناة التلفزيونية "100% Noticias".

ذهب صحفيو "لا برينسا" إلى المنفى وكتبوا للطبعة الإلكترونية من كوستاريكا والولايات المتحدة والمكسيك.

وفقًا لمنظمة الصحفيين المستقلين والمتواصلين فى نيكاراجوا (PCIN)، ذهب 120 صحفيًا إلى المنفى منذ بدء الأزمة السياسية فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى فى عام 2018.

كما قالت PCIN، إنه فى نيكاراجوا، لا توجد صحيفة تُطبع حاليًا، ووسائل الإعلام القليلة التى لا تزال تعمل على الإنترنت تفعل ذلك سرًا.