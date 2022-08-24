العالم اليوم - صادرات النفط السعودية تقفز 94 بالمئة في يونيو

انتم الان تتابعون خبر صادرات النفط السعودية تقفز 94 بالمئة في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - قفزت صادرات النفط السعودية في يونيو الماضي إلى حوالي 117.7 مليار ريال (31.4 مليار دولار) بزيادة 94.1 بالمئة على أساس سنوي، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وسط أزمة نقص الإمدادات العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية.

وذكرت هيئة الإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، أن صادرات المملكة النفطية في الربع الثاني، بلغت نحو 343.7 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بزيادة نحو 106.5 بالمئة على أساس سنوي.

أما بالنسبة للصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت في شهر يونيو الماضي، إلى 30.1 مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة سنوية 26.8 بالمئة.

وفي الربع الثاني إجمالا، بلغت الصادرات غير النفطية 86.2 مليار ريال (23 مليار دولار) بزيادة سنوية 31 بالمئة، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت واردات السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.7 بالمئة، إلى 171 مليار ريال (45.6 مليار دولار)، وفي يونيو منفردا، بلغت نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بزيادة 28.9 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت هيئة الإحصاء أن الصين كانت الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في الربع الثاني من العام، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إليها في هذه الفترة، 63.4 مليار ريال (17 مليار دولار)، والواردات منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).