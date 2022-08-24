سيارات للبيع مستعملة بالسعودية رخيصه بالتقسيط 850 ريال في الشهر

سيارات للبيع مستعملة بالسعودية رخيصه بالتقسيط 850 في الشهر، إزدهرت في الأونة الأخيرة أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد الإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين داخلها وذلك بسبب حاجتهم للحصول على سيارة تلبي لهم إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم وفي نفس الوقت تكون بسعر مناسب للظروف المعيشية الحالية ويلبي سوق السيارات المستعملة متطلباتهم حيث يمتلئ السوق بالعديد من السيارات المستعملة من مختلف الماركات وبأسعار تناسب الجميع.

للبيع سيارة تويوتا كامري:

يتوافر في الأسواق للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام سنة 2013 مستعملة، وتعد السيارة تويوتا كامري مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الرياض، كما أن السيارة تويوتا كامري مستعملة متاحة بسعر بيع 17000 ريال سعودي، كما تم إتاحة السيارة تويوتا كامري للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 850 ريال سعودي.

أما عن عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 179000 كيلو متر.

بينما ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري تحتوي على وسائل الراحة مكونة من مرايات ضم إغلاق وفرش جلد ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهرباء ونظام الركن الذكي للسيارة.

يشتمل نظام الصوت في السيارة تويوتا كامري على نظام التحكم في الطارة ومشغل إسطوانات وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي وبلوتوث ومدخل يو إس بي.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وحساسات أمامية وخلفية وسادة هوائية للسائق.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري يمكنك الإتصال على الرقم 0599051070 أو من خلال الواتساب على الرقم 00966599051070.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2003:

متواجد للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام سنة 2003 مستعملة، أما عن السيارة تويوتا كامري مستعملة متوفرة للبيع في مدينة بريدة، وسعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي كاش، كما يمكن الحصول عليها بمبلغ 7000 ريال سعودي تقسيط.