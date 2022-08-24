بدء صرف الدعم السكني قبل الراتب للمستحقين اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.. شروط الدعم السكني

تعمل الحكومة السعودية مع وزارة الإسكان على تقديم هذه المساعدة لمساعدة العائلات المتشردة والمشردة، لذا اقترب موعد دفع الدعم السكني لحسابات المستفيدين، لكن وزارة الإسكان حتى يتم تقديم الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، تحتوي هذه المقالة على الكثير من المعلومات المهمة حول الدعم السكني، ويجب أن يكون تاريخ دفع بدل السكن هو الرابع والعشرون من العصر المسيحي، وما لم يوافق هذا التاريخ في يوم عطلة، فسيتم تأجيل تاريخ الدفع.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك شروط وضوابط محددة من قبل الوزارة لضمان تقديم الدعم السكني للمحتاجين لذلك، من أجل الحصول على دعم السكن، يجب استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.

أن يكون محل إقامته دائمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم قد امتلك وحدة سكنية واحدة في السنوات الخمس السابقة للتقدم بطلب للحصول على المساعدة السكنية.

يجب أن يكون عمر المتقدمين عامين أو أكثر.

تعفى المطلقات والأرامل من حد السن.

في السابق، لم تستخدم أي مساعدات حكومية لبناء المساكن.

رقم الدعم السكني للفرد الواحد

إذا كنت ترغب في الاعتراض على مبلغ الدعم السكني أو لديك أي استفسارات للمساعدة، يرجى الاتصال بوزارة الإسكان السعودية أو صندوق التنمية العقارية السعودي على الأرقام التالية:

الاتصال بوزارة الإسكان السعودية على الرقم 199090.

أو يمكنك التواصل مع صندوق التنمية العقارية بالاتصال على الرقم التالي 920033321.

كم مبلغ الدعم السكني

يتم احتساب المساعدة السكنية بناءً على معايير معينة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المؤهلين ومتوسط ​​الدخل الشهري، ويختلف مقدار المساعدة لكل شخص على النحو الاتي:-