نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف الدعم السكني قبل الراتب للمستحقين اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022.. شروط الدعم السكني في المقال التالي
تعمل الحكومة السعودية مع وزارة الإسكان على تقديم هذه المساعدة لمساعدة العائلات المتشردة والمشردة، لذا اقترب موعد دفع الدعم السكني لحسابات المستفيدين، لكن وزارة الإسكان حتى يتم تقديم الدعم للأسر الأكثر استحقاقا، تحتوي هذه المقالة على الكثير من المعلومات المهمة حول الدعم السكني، ويجب أن يكون تاريخ دفع بدل السكن هو الرابع والعشرون من العصر المسيحي، وما لم يوافق هذا التاريخ في يوم عطلة، فسيتم تأجيل تاريخ الدفع.
شروط الحصول على الدعم السكني
هناك شروط وضوابط محددة من قبل الوزارة لضمان تقديم الدعم السكني للمحتاجين لذلك، من أجل الحصول على دعم السكن، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.
- أن يكون محل إقامته دائمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يكون المتقدم قد امتلك وحدة سكنية واحدة في السنوات الخمس السابقة للتقدم بطلب للحصول على المساعدة السكنية.
- يجب أن يكون عمر المتقدمين عامين أو أكثر.
- تعفى المطلقات والأرامل من حد السن.
- في السابق، لم تستخدم أي مساعدات حكومية لبناء المساكن.
رقم الدعم السكني للفرد الواحد
إذا كنت ترغب في الاعتراض على مبلغ الدعم السكني أو لديك أي استفسارات للمساعدة، يرجى الاتصال بوزارة الإسكان السعودية أو صندوق التنمية العقارية السعودي على الأرقام التالية:
- الاتصال بوزارة الإسكان السعودية على الرقم 199090.
- أو يمكنك التواصل مع صندوق التنمية العقارية بالاتصال على الرقم التالي 920033321.
كم مبلغ الدعم السكني
يتم احتساب المساعدة السكنية بناءً على معايير معينة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المؤهلين ومتوسط الدخل الشهري، ويختلف مقدار المساعدة لكل شخص على النحو الاتي:-
- تحصل العائلات المؤهلة على 100٪ من تكاليف الدعم إذا كان دخلها أقل من 14000 ريال سعودي.
- تحصل العائلات أو الأفراد المؤهلون أيضًا على 95 ٪ من تكلفة المساعدة السكنية إذا تجاوز دخلهم الشهري 14000 ريال سعودي ولم يتجاوز 15000 ريال سعودي.
- 90٪ من تكاليف المساعدة تُدفع للأسر المستحقة رقم 3 فقط إذا تجاوز دخل الأسرة 16 ألف ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع 85٪ من المساعدة السكنية للأشخاص الذين يصل دخلهم الشهري إلى 17000 ريال سعودي.
- تحصل العائلات على 75٪ من تكاليف الدعم لمن يصل دخلهم الشهري إلى 20،000 ريال سعودي.
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