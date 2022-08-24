نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تقوم بإيقاف إصدار كافة سمات الدخول للوافدين باستثناء الأوروبيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أكدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية، ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الكويت، عن خطة التكويت، والتمكن الكوادر الوطنية، وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين المقيمين في الكويت، وأضاف إلى ذلك أن وزيرة البلدية قامت بالإيضاح عن خطة زمنية تحتوي على 3 مراحل تكوين الوظائف داخل البلدية وهما :

سوف يتم بدأ هذه المرحلة بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، وهذا ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر القادم 2022م . إنهاء هذه المرحلة بحوالي 33% في شهر فبراير المقبل 2023م . سوف يتم منح فترة إنذار ابتداء من يوم السبت الموافق 1 يوليو القادم 2023م للعدد المتبقي من المواطنين الموظفين.

وقد تجد الإشارة إلى أن يتم تزويد القوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين، وهذا تمهيداً لكي يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبناءا على ذلك إنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع فقط .

استثنت الفارس الفئات التالية :

موظفي الخدمات . %50 من موظفي إدارة الجنائز. يستثني الموظف غير الكويتي لأم كويتية. أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. لم يتم تحديد جنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم، وهذا لدي الجهاز المركزي، لكي يتم معالجة الأوضاع الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك إيقاف كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وأضاف إلى ذلك أن يتم إيقاف كافة التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات الكويت.

ومن المؤكد أن وزارة الداخلية الكويتية أوضحت في الفترة الماضية عن إصدار جميع أنواع السمات الخاصة بالزيارة للوافدين العائلية والسياحية، حيث أن الالتحاق بعائل، وهذا حتى إشعار آخر، وأضاف إلى ذلك أن المصادر الأمنية مطلعة أن كافة إدارات شؤون الإقامة داخل المحافظات الست، ولذلك تلقت جميع التعليمات الشفهية بوقف كافة أنواع سمات الدخول للوافدين، وهذا لصدور تعليمات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك أن المصادر مبررات الي هذا القرار على أن يجري العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، حيث أن سوف يتم إقرار إجراءات وشروط جديدة وتحسينات، ولذلك تم كشف ذلك عن استثناء الدخول الخاص بالأوربيين فقط، وبناءا على ذلك سوف يتم الاستخراج من خلال خدمة الاون لاين عن طريق المطار الدولي.