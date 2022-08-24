رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 هيئة الحماية الاجتماعية العراق spa.gov.iq

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022، للتسجيل في قاعدة بيانات القفر العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن إطلاق التسجيل على استمارة الإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، ضمن تفعيل عدة إجراءات لرفع العبء عن المواطنين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، الذي أثر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل العراق، مثل استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية، وحددت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، عدة شروط للتسجيل وكذا آلية التسجيل على الاستمارة، ونوهت الهيئة على أن الأسر التي تم زيارتها من مندوبي الهيئة لا داعي لتسجيلها، أما الأسر التي لم يتم زيارتها فيجب عليها التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لقاعدة الفقر، وحرصاً من موقعنا على توفير المعلومات الدقيقة بالتفاصيل، فإننا نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي للتسجيل.

رابط التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية العراق

الدخول على الموقع الإلكتروني “spa.gov.iq“.

ملء البيانات كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات المؤيدة للبيانات.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل