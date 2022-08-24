نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 هيئة الحماية الاجتماعية العراق spa.gov.iq في المقال التالي
رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022، للتسجيل في قاعدة بيانات القفر العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن إطلاق التسجيل على استمارة الإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، ضمن تفعيل عدة إجراءات لرفع العبء عن المواطنين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، الذي أثر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل العراق، مثل استمارة البيان السنوي لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية الاجتماعية، وحددت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، عدة شروط للتسجيل وكذا آلية التسجيل على الاستمارة، ونوهت الهيئة على أن الأسر التي تم زيارتها من مندوبي الهيئة لا داعي لتسجيلها، أما الأسر التي لم يتم زيارتها فيجب عليها التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لقاعدة الفقر، وحرصاً من موقعنا على توفير المعلومات الدقيقة بالتفاصيل، فإننا نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي للتسجيل.
رابط التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية العراق
- الدخول على الموقع الإلكتروني “spa.gov.iq“.
- ملء البيانات كاملة وصحيحة.
- إرفاق المستندات المؤيدة للبيانات.
- الضغط على إرسال الطلب.
شروط التسجيل
- تقديم الطلب كامل البيانات وصحيحة ومرفق به مستمسكات الثبوتية.
- تقديم البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال المدنية لرب الأسرة وأفرادها مع صورة حديثة لرب الأسرة فقط.
- تأييد السكن.
- بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تقديم ما يؤيد شموله بقانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013.
- الأرملة تقدم شهادة الوفاة مع صورة قيد من الأحوال المدنية.
- المطلقة تقدم قرار بالطلاق مكتسب بالدرجة القطعية مع صورة قيد من الأحوال المدنية، وقرار حضانة الأولاد إذا كانوا في حضانتها.
- زوجة المفقود تقدم قرار المحكمة المختصة بالفقدان أو ما يثبت الفقدان لحين صدور قرار المحكمة.
- المهجورة تقدم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين على الهجر.
- الفتاة البالغة الغير متزوجة دون سن 35 عام فاقدة الأبوين، عليها تقديم شهادة من الوحدة الإدارية بشهادة شاهدين على فقدان المعيل الشرعي.
- العزباء البالغة 35 عام ودون سن 55 عام تقدم صورة قيد مبين فيه الحالة الزوجية.
- العاجز بسبب المرض تقديم شهادة أو قرار طبي بعدم قدرته على العمل.
- عاجز الشيخوخة من بلغ سن 60 من الرجال وسن 55 من النساء.
- اليتيم تقديم شهادة وفاة الوالدين أو الأب فقط أو فقدان الأب وعقد زواج الأم مع حجة وصاية لأحد أقارب اليتيم.
- أسرة النزيل أو المودع تقديم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة.
- المستفيد من دور الإيواء التابعة للدولة تقديم كتاب رسمي يفيد ذلك.
- الأحداث المحكوم عليه تقديم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة.
- الطالب المتزوج تقديم ما يفيد استمراره بالدراسة حتي الدراسة الإعدادية.
- التقديم يكون للأسر المعدومة الدخل ولا يوجد راتب أو دخل خاص لأحد أفراد الأسرة.
- كتابة البيانات صحيحة وكاملة حتي لا يتم استبعاد الطلب من الفحص في حال وجود معلومات غير صحيحة.
- لا يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على البطاقة الاستشارية.
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