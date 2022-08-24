نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «صدام الأسود».. موعد مباراة العراق والمغرب في كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق والمغرب ، تستكمل مساء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات أو الدور الأول في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة ، والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل، ولحساب المجموعة الثالثة، يحتضن ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، فعاليات المواجهة القوية والصدام الناري الذي يجمع بين منتخبا المغرب والعراق ، واللذين يملكان تاريخًا طيبًا من المشاركات والنتائج، ولاسيما من جانب أسود الرافدين.

نستطلع في السطور التالية، أبرز المعلومات والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة العراق والمغرب والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات المنتخبين ونتائجهما في كأس العرب للناشئين قبل النسخة الرابعة ، علاوة على تاريخ مواجهات العراق والمغرب .

مباراة العراق والمغرب

صدام مبكر إذن، ستشهده مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى في Arab Cup U-17 موسم 2022 .

حيثما يلتقي منتخبا المغرب والعراق ، واللذين يملكان كما أسلفنا تاريخًا مميزًا من المشاركات.

يسعى من خلال أسود الرافدين إلى تتويج ثانٍ بلقب، يحسم به تصدره لقائمة المنتخبات المتوجة بالمونديال العربي للناشئين.

فيما يطمح أسود الأطلسي إلى تدشين لقبهم الأول في البطولة العربية لمواليد عام 2006.

نستعرض في البداية النسخ الثلاث السابقة من كأس العرب للناشئين ونتائج المنتخبات في الأدوار النهائية:

وهذه قائمة بالمنتخبات الـ15 التي شاركت في البطولة على مدار تاريخها وإنجازاتهم بها:

وإليكم قائمة بالفرق التي حازت المراكز الأربع الأولى في المنافسات:

وأخيرًا نقدم لكم المجموعات الأربع وجدول مباريات الدور الأول:

ننوه إلى أنه، وفي إطار مباريات اليوم الثاني في الجولة الأولى من دور المجموعات، ستقام 4 لقاءات.

على أن تكون – كما كان في اليوم الأول – كل مباراتين في توقيت واحدة.

حيثما تبدأ بـ مباراة جزر القمر وموريتانيا ، إضافة مواجهة المغرب أمام العراق .

ثم تقام مباراة السعودية ومصر وكذلك مباراة سوريا ولبنان .

المنتخب العراقي

مع منتخب العراق تحت 17 سنة ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام والمرتقب.

حيثما يدشن أسود الرافدين حضوره الرابع في كأس العرب للناشئين بعد 3 مشاركات مميزة.

شاهد/ تصريح مدرب منتخب الناشئين "أحمد كاظم" واللاعبين "أحمد عبد الرضا وكامران محمد وسجاد محمد" عن مباراةٍ الغد أمام منتخبِ المغرب ضمن الجولةِ الأولى لمنافساتِ بطولةِ كأس العرب المقامة في مدينةِ وهران الجزائريّة. pic.twitter.com/K5ECiMQMjN — IRAQ F.A. (@IRAQFA) شاهد/ تصريح مدرب منتخب الناشئين "أحمد كاظم" واللاعبين "أحمد عبد الرضا وكامران محمد وسجاد محمد" عن مباراةٍ الغد أمام منتخبِ المغرب ضمن الجولةِ الأولى لمنافساتِ بطولةِ كأس العرب المقامة في مدينةِ وهران الجزائريّة. pic.twitter.com/K5ECiMQMjN — IRAQ F.A. (@IRAQFA) August 23, 2022

في المشاركة الأولى في كأس العرب 2011 ، التي نظمت في السعودية وحاز الصقور لقبها على حساب المنتخب السوري ، بعد الفوز في المباراة النهائية (4-3).

ودع Iraq national under-17 football team المنافسات مبكرًا من الدور الأول.

وذلك بعد 3 هزائم متتالية، من السودان (2-3) والجزائر (0-1)، إضافة إلى منافسه في لقاء اليوم المغرب (0-2).

ولكن مع توافر الخبرة، تمكن المنتخب العراقي للناشئين ، من نيل المركز الثاني في مشاركته الثانية.

وذلك في نسخة 2012 التي نظمتها تونس، وتوجت بلقبها، بعد الفوز على العراق في النهائي بثلاثية نظيفة.

شاهد/ رئيس وفد منتخب الناشئين عُضو الاتحاد غانم عريبي ومدرب المنتخب احمد كاظم يجتمعان باللاعبين ويحثونهم على الظهورِ بشكلٍ يليقُ بالكرة العراقيّة قبل مواجهة الافتتاح أمام المنتخب المغربي اليوم الأربعاء ضمن الجولة 1 لمنافساتِ بطولةِ كأس العرب المُقامة في مدينةِ وهران الجزائريّة. pic.twitter.com/n2z7VvF0w7 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) شاهد/ رئيس وفد منتخب الناشئين عُضو الاتحاد غانم عريبي ومدرب المنتخب احمد كاظم يجتمعان باللاعبين ويحثونهم على الظهورِ بشكلٍ يليقُ بالكرة العراقيّة قبل مواجهة الافتتاح أمام المنتخب المغربي اليوم الأربعاء ضمن الجولة 1 لمنافساتِ بطولةِ كأس العرب المُقامة في مدينةِ وهران الجزائريّة. pic.twitter.com/n2z7VvF0w7 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) August 24, 2022

أما الإنجاز الأبرز، فكان التتويج باللقب الأول الوحيد، في موسم 2014 في قطر.

إذ فاز الأسود على المنتخب السعودي للناشئين بنتيجة (2-0) في اللقاء الختامي.

المنتخب المغربي

على الجانب الآخر، يدخل منتخب المغرب تحت 17 سنة منافسات مونديال العرب ، في مشاركة هي الثالثة.

يأمل من خلال أسود الأطلسي في بلوغ الدور النهائي على أقل تقدير.

pic.twitter.com/8wwSPwuTrO — Équipe du Maroc (@EnMaroc) pic.twitter.com/8wwSPwuTrO — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 22, 2022

حيثما شهدت مشاركة Morocco national under-17 football team الأولى في عام 2011 ، الخروج من دور المجموعات.

بعدما خسر من الجزائر (0-2)، قبل أن يفوز كما أسلفنا على العراق بثنائية نظيفة.

وتعادل إيجابيًا مع السودان (1-1).

ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المنتخب الجزائري ، الذي حصد المركز الرابع في البطولة.

pic.twitter.com/Xkqj9h5dNC — Équipe du Maroc (@EnMaroc) pic.twitter.com/Xkqj9h5dNC — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 22, 2022

لكن تبقى المشاركة الأفضل للمنتخب المغربي للناشئين ، في مونديال 2012.

إذ تمكن من الحصول على المركز الثالث.

بعد تغلبه على المنتخب اليمني بهدف نظيف في لقاء تحديد المركز الثالث بالبطولة.

تاريخ مواجهات العراق والمغرب

على صعيد المواجهات بين Iraq vs Morocco ، فقد جمعت الجانبين – وفق ما رصدناه في “ثقفني”، مواجهة واحدة في فئة الناشئين تحت 17 سنة.

فقد التقى المنتخبان في الدور الأول من كأس العرب 2011 ، وفاز حينها كما ذكرنا المنتخب المغربي (2-0).

أما على صعيد الكبار، فالتقى الفريقين مرتين.

الأولى كانت في دور المجموعات، من دورة الألعاب العربية الثانية 1957.

والتي أقيمت في لبنان، وفاز بها المنتخب السوري بعد الانتصار على تونس في النهائي (3-1).

وحينها تعادل المنتخبان المغربي والعراقي (3-3).

أما الثانية، فكانت نهائي دورة الألعاب العربية السادسة 1985 التي استضافتها في المغرب.

ولكن قدم المنتخب العراقي ضد أسود الرافدين أداءً مميزًا، وفاز بهدف.

ليتوج بلقبه الوحيد بالبطولة ويحصد الميدالية الذهبية.

موعد مباراة العراق والمغرب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الأسود المرتقب في كأس العرب للناشئين ، مساء الأربعاء، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية والعراق ، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت المغرب والجزائر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة العراق والمغرب ، فانتظار الإعلان الرسمي من جهة الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

ستقوم قنوات السعودية الرياضية بتغطية الحدث عبر إحدى قناتيها KSA Sports 1 HD أو KSA Sports 2 HD ، علاوة على قنوات أبوظبي الرياضية من خلال قناة أبوظبي الرياضية HD 1 ، بجانب قناتي الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport و العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD ، وكذلك قناة فلسطين الرياضية Palestine Sport ، وأخيرًا القناة السادسة الجزائرية .

وعن معلق مباراة العراق والمغرب ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة حتى الآن عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة المغرب والعراق والقنوات الناقلة ، علاوة على مشاركات ونتائج المنتخبين في كأس العرب للناشئين على مدار تاريخها ، وكذلك تاريخ مواجهات المغرب والعراق .