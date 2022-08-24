الآن.. رابط نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات من tansik.digital.gov.eg

رابط نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022، بدأ جميع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية منذ يوم الإثنين الماضي وقام وزير التعليم العالي بمد فترة التسجيل لطلاب الجامعات الحكومية والمعاهد لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري حتى يتمكن جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم والتعديل، كما أكد الوزير بأن آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء، لذلك يشدد على جميع الطلاب بسرعة التوجه لتسجيل الرغبات قبل غلق الموقع الإلكتروني، ومنذ أن بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم ويبحثون عن موعد ظهور نتيجة التنسيق، لذا سوف نستعرض لكم موعد ظهور النتيجة خلال هذا المقال.

رابط نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

لم يتبقي سوي القليل من الساعات على غلق التنسيق الالكتروني للمرحلة الثانية، لذلك مازال طلاب الثانوية العامة يسجلون رغباتهم، كما يقوم البعض الآخر بتعديل الرغبات التي قاموا بتسجيلها، وبمجرد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية سوف يتم فتح الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة، ومن المتوقع أنه بمجرد غلق موقع المرحلة الثانية سوف يتم الإعلان عن النتيجة يوم الأربعاء والخميس.

طريقة الحصول علي تنسيق المرحلة الثانية 2022

تختلف طرق التسجيل في تنسيق المراحل الدراسية لطلاب الثانوية العامة في المعاهد والكليات الحكومية، لذلك لابد من الطالب إتباع الخطوات الصحيحة عند تسجيل الرغبات لتجنب الوقوع في أخطاء، حيث أنه يمكن لكل طالب التوجه إلى مكتب التسجيلات لتسجيل الرغبات بدقة، كما يمكن تسجيلها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات التالية.