نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف معاير الاستحقاق حساب المواطن 1444 وقيمة الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف برنامج حساب المواطن عن معاير الاستحقاق حساب المواطن 1444 وذلك لتذكرة المستفيدين من الدعم الإضافي. وذلك بعد صدور توجيهات سامية بإعادة فتح التسجيل بالبوابة الإلكترونية لحساب المواطن الجديد.

بالإضافة إلى ذلك فقد نوهت الجهات المعنية بالعمل إن صرف الراتب الشهري للدعم يكون حسب معاير الاستحقاق والتي يتم اخذ الاعتبار بها من قبل البرنامج. لذلك وضح البرنامج عبر موقع تويتر شروط معاير الاستحقاق حساب المواطن 1444. وضحنا بالسابق كيفية إضافة تابع في حساب المواطن للحصول على الدعم المالي.

معاير الاستحقاق حساب المواطن

من أبرز معاير استحقاق راتب حساب المواطن والتي سيتم صرفها لدفعة شهر صفر 1444- سبتمبر 2022 التالي:

يجب توضيح دخل الأسرة. من الضروري توضيح عدد أفراد الأسرة. يجب تحديد أعمار أفراد الأسرة.

هذه هي معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية يمكنك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط:https://t.co/HZFBAM7AQr pic.twitter.com/1eWuftKyrh — حساب المواطن (@citizenaccount) هذه هي معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية يمكنك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط:https://t.co/HZFBAM7AQr pic.twitter.com/1eWuftKyrh — حساب المواطن (@citizenaccount) August 22, 2022

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد وضح البرنامج انضمام ثلاث فئات أخرى للتسجيل في حساب المواطن وبناء على ذلك. فيجب أن يستوفوا المعاير التالية حتى يتم صرف راتب حساب المواطن ومن أهمها أن يكون عمر المستقل أكبر من 18 عام ويجب تقديم ما يثبت الاستقلال. يمكنك التعرف على كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن الجديد

إذا كنت من الراغبين في إنشاء حساب جديد والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحسابات المواطنين. يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم إنشاء حساب في البوابة الإلكترونية.

ثم قم بإدخال البيانات التالية (رقم الهوية/ رقم الجوال/ تاريخ الميلاد).

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع حيث سيتم استلام رسالة على رقم جوال مقدم الطلب بكلمة مرور مؤقتة لإكمال التسجيل.

ثم قم بتغيير كلمة المرور حيث سيقوم مقدم الطلب بتغيير كلمة المرور.

إدخال البيانات حيث يستكمل مقدم الطلب بعد ذلك طلب التسجيل

ويقدم المستخدم البيانات التالية (بيانات عامة/ بيانات العنوان/ بيانات الحساب المصرفي/ بيانات تابعة/ بيانات الدخل وبيانات العقارات).

قم بتحميل المستندات المطلوبة وستظهر المستندات المطلوبة (إن وجدت) في نهاية تقديم الطلب.

وأخيراً بعد التحقق من صحة البيانات ومراجعتها ، يتم تقديم طلب التسجيل.

حاسبة الدعم التقديرية 1444

أتاح برنامج حساب المواطن حاسبة حساب المواطن التقديرية للتحقق من القيمة المستحقة للمستفيدين. وأصبح من الممكن الآن استخدام الآلة الحاسبة التقديرية للتحقق من القيمة المتراكمة بعد الرجوع إليها عبر البوابة الإلكترونية ومقارنتها بالإيداع في الحساب المصرفي. ويتم ذلك من خلال الولوج إلى

رابط حاسبة الدعم التقديرية (portal.ca.gov.sa )

كم راتب حساب المواطن الجديد

أكد برنامج حساب المواطن بعد صدور بعض التعديلات الجديدة عليه أن قيمة الدعم الإضافي تشمل جميع الفئات من المستفيدين من البرنامج. تعرف على تقديم طلب اعتراض حساب المواطن عبر النفاذ الوطني.

وأن رب الأسرة يحصل على راتب شهري 720 ريال. والمعال الذي يبلغ 18 عام تكون قيمة الدعم 360 ريال سعودي. أما التابع الذي يقل عن 18 عام 216 ريال.