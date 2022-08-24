تقديم اعتراض حساب مواطني مكن للمواطنين السعوديين تقديم اعتراض على أهلية حساب مواطن 1444، حيث تقدم المملكة العربية السعودية الدعم لأكثر من ثمانين ألف أسرة سعودية في حين أنه يتم مراجعة الطلبات الأهلية والتحقق من استحقاقها للدعم، وعند تقديم الفرد الطلب وفي حالة الموافقة عليه يتم إعطاؤه مبلغ الدعم المستحق لثلاث شهور سابقة، وفي هذا المقال سوف نتحدث معكم عن كيفية تقديم اعتراض حساب مواطن ومتى أقدم اعتراض في حساب المواطن، فتابعونا.

كيف أقدم اعتراض في حساب المواطن

منحت المملكة العربية السعودية حق التقديم للحصول على دعم حساب مواطن وقد تم التسجيل من قبل العديد من الأفراد السعودية وذلك وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص ولا بد أن يكونوا مؤهلين وبعد انتهاء التقديم سمح برنامج حساب مواطن للمواطنين السعوديين بتقديم طلبات الاعتراض على حساب مواطن، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى حساب المواطن.

سوف يطلب منك الموقع تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

من سمى يتعين عليك الضغط على زر تسجيل الدخول.

في الخطوة التالية سوف تجد أيقونة دراسة الأهلية يجب الضغط عليها.

هي الشاشة التالية سوف يظهر أمامك العديد من الخيارات يجب أن تختار منها أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على تقديم طلب اعتراض.

سوف يطلب منك الموقع إدخال العديد من البيانات الخاصة بك مع ذكر سبب الاعتراض.

في الخطوة الأخيرة يجب أن تضغط على الزر الخاص بتقديم الطلب.

متى أقدم اعتراض في حساب المواطن

بعد التعرف على طريقة تقديم اعتراض في حساب مواطن، يجب ذكر أن يسمح البرنامج للأفراد بتقديم اعتراض حساب مواطن في قرارات عدم الأهلية في غضون ثلاثة أشهر (90 يومًا) من نشر نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كيف اعرف أنى مؤهل في حساب المواطن 1443

يمكن للأفراد التحقق إلكترونيًا من شرعية حساب المواطن على النحو التالي: