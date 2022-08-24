نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة تسجيل الموعد الإلكتروني mol.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد ضمان الاجتماعي mol.gov.sa والاستعلام عن متى موعد نزول راتب الضمان لهذا الشهر، وذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa موعد تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، هذا ويتم تقديم خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي للراغبين من مواطني المملكة في القيام بمراجعة بجميع مدن ومناطق المملكة، ويتم حجز موعد الضمان الاجتماعي عن طريق رابط الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة تسجيل الموعد الإلكتروني mol.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت خدمة الموعد الإلكتروني للتيسير على مواطني المملكة من عملاء الضمان لمنع الذهاب العشوائي لمكاتب الضمان تجنبا لللزحام والتكدس،وذلك تهدف تسهيل القيام بمراجعات عملاء الضمان الاجتماعي، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وذلك توفيراً للوقت والجهد، وتحقيق أفصى استفادة في أقل وقت.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “ياسر البابطين” وهو المشرف العام التنفيذي على فروع مكاتب الوزارة، حيث صرح بأن تفعيل خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي لحل مشكلات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، يأتي في إطار خطة المملكة في التحول الرقمي في تعاملات الحكومة مع المواطنين، وذلك من خلال تعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية، بما يدعم تقديم الخدمات على الوجه الصحيح لمصلحة المواطنين والمقيمين، ويمكن للراغبين في حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول على رابط حجز موعد الضمان الاجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة بد الخدمة.

سيتم الانتقال إلى خدمة الموعد الإلكتروني صفحة mol.gov.sa حجز موعد مسبق .

. إدخال البيانات المطلوبة

اختيار نوع الخدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.

تحديد بيانات الحجز

تحديد قطاع ومدينة الفرع المناسب.

تفاصيل الحجز (اليوم / وفترة الموعد)

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) ورقم الجوال

كتابة رمز التحقق (CAPTCHA) واختيار حجز

يُطلب من المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل من خلال ابشر

استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

استكمال البيانات الأساسية واختيار الفرع الذي يرغب المواطن في مراجعته.

يتم حجز الموعد للمستخدم وعرض رسالة الحجز ويتم ارسال رسالة SMS على بيانات الاتصال المدخلة.

الاستعلام عن موعد حجز الضمان الاجتماعي المطور “خدمة الموعد الإلكتروني”

اختيار خدمة الموعد الإلكتروني للاستعلام عن موعد .

. إدخال (رقم الهوية / الإقامة) واختيار استعلام.

إدخال رمز التحقق المرسل من خلال ابشر.

عرض بيانات الحجز وموقع الفرع.

يمكن طلب إعادة إرسال تفاصيل الموعد من خلال اختيار “إعادة إرسال رسالة SMS”

يمكن (إلغاء الموعد) فقط إذا كان الموعد قائم من خلال اختيار “إلغاء”.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بمصرف الراجحي لهذا الشهر

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون من خلال هذا التقرير قد استعرضنا مع مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استعرضنا كيفية وطريقة حجز موعد إلكتروني، وهي خدمة أتاحتها وزارة الموارد لبشرية، يتم من خلالها استقبال مستفيدي الضمان بعد حجز الموعد لحل المشكلات التي قد تواجههم في عملية التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وكذلك الإجابة على أي استفسار من خلال تلك المقابلة.