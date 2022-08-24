نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج 2022 في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.. وما هي القناة الناقلة لمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج افتتاح الدوري السعودي للمحترفين 2022 /2023 يبدأ دوري المحترفين السعودي مره اخرى بمواجهة الخليج ضد فريق الهلال بقيادة بمدربه الأرجنتيني رامون ديازكى حيث يفتتح الهلال بطل الموسم الماضي وحامل اللقب أولي مباراة الموسم الجديد ليقابل منافسة فريق الخليج بطل دوري يلو والصاعد والتي سوف تقام على استاد الملك فهد الدولي ويسعى فريق الهلال إلى الحصول على الفوز الأول هذا الموسم بعد مجموعة من المباريات الودية له فريق الهلال من الأندية الكبيرة وزعيم الأندية في السعودية وقد قام بلعب اربع مباريات وديه خلال فترة التجهيز والاستعداد فقد احرز الفوز فريق الهلال بواقع اربع مرات انتصارات وقد سجل لاعبيه خط الهجوم فيه 13 هدف ولم يدخل في مرماه سوى ثلاثة أهداف فقط ومن المؤكد أن يغيب عن تشكيل فريق الهلال لمباراة الخليج الافتتاحية كل من ياسر الشهراني ظهر ايسر الفريق بسبب الإصابة وقد نشرت جريدة الرياضة السعودية أن اللاعب ياسر الشهراني سوف يغيب عن نادي الهلال في مباراة ضد الشعلة لأنه لم يتماثل للشفاء بعد بسبب الإصابة العضلية التي أصابتك مؤخرا.

موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولي من بطوله الدوري السعودي للمحترفين 2022 /2023

مؤخرا قد أعلن رسميا من قبل اتحاد الكورة عن موعد مباراة الهلال والخليج ومن المنتظر أن تنطلق صفاره الحكم بين فريقين الهلال الهلال و الخليج يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد المتواجد داخل مدينة الدمام أما نادى الخليج الوافد يتطلع إلى الفوز ويأمل في تحقيق مفاجأة وأخراج بطل المسابقات بقوة حيث أكد الاتحاد بان المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية تمام الثامنة مساءا حسب توقيت القاهرة وقد ازدادت مؤشرات البحث خلال الاولة الأخيرة حول كيفية حجز تذاكر مباراة حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في حضور المباراة داخل الاتحاد الذي يتسع لقرابه 26 ألف ومشجع.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والخليج

خطوات حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والخليج في افتتاح الدوري السعودي أون لاين عبر موقع مكاني إلكتروني لمن يسال عني ما هي طريقة حجز التذاكر من عشاق الهلال.

الدخول إلى موقع الخاص بحجز تذاكر مباراة الهلال والخليج مكاني.

قم بتحديد مباراة الهلال والخميس.

ثم الضغط على زر شراء التذاكر.

عليك تسجيل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد.

اختر فئة التذاكر مناسبة هنا اختر مقعد الجلوس المناسبة.

اختر مقعد الجلوس المناسب في استاد الأمير محمد بن فهد.

اضف عدد التذاكر المطلوبة.

ثم الضغط لاستكمال الحجز.

قم الضغط على التالي.

وبعد الاطلاع على الشروط والأحكام وقراءتها جيدا ثم الضغط بالموافقة عليها.

قم بتسديد قيمة التذاكر مباراة الهلال والخليج أون لاين عبر وسيلة الدفع الالكتروني المتوفرة.

هنا يتم أصدار بطاقتك بعد انتهاء عمليه الدفع بنجاح ومن ثم تستطيع طباعة التذاكر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج حصريا 2022 /2023

بعد ما استحوذت مجموعة قنوات SSC SPO الرياضية السعودية على حقوق البث للدوري السعودي لثلاث سنوات ستكون قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي للمحترفين بالسعودية وذلك خلال هذا الموسم من خلال التردد الأتي:

القمر: عرب سات. التردد: 12418. الاستقطاب: افقي. الترميز: 27500. معامل تصحيح 5/6.

مشاهدة مباراة الهلال والخليج بث مباشر

قد أعلنت القناة بأنه سوف يتم التعليق على المباراة بواسطة المعلق الرياضي عصام عبده وذلك في يوم الخميس القادم 25 من أغسطس الجاري خلال الجولة الافتتاحية للدوري بحسب ما تم تأكيده من قبل الاتحاد السعودي حيث يفتتح الهلال السعودي بطل الدوري خلال الموسم الماضي رحلة الدفاع عن اللقب خلال أولي مباريات النصر القادمة بمواجهة الخليج الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين كما نوهت القناة على انه يمكن مشاهده مباراة الهلال اليوم وذلك من خلال مواقع البث المباشر لمباراة التي تعرض روابط البث المباشر لمباريات اليوم.