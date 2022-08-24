تقويم السنة الأكاديمية 2022 – 2023 في تركيا بعد إعلان الوزير أوزر

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عمر شويل - جدة تقويم السنة الأكاديمية 2022 – 2023 في تركيا يتصدر كل محركات البحث، حيث تحولت كل الأنظار حول معرفة تاريخ افتتاح الجامعات، بعد الإعلان عن تفضيلات اختبار مؤسسات التعليم العالي وبالطبع الجميع ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن القبول للجامعة، فأصبحوا يبحثون عن موعد بدء الدراسة في الجامعات، وما هو تقويم السنة الميلادية، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة.

تقويم السنة الأكاديمية 2022 – 2023 في تركيا

قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار بيانًا حول تقوم السنة الأكاديمية 2022 – 2023 مع الاستمرار في العطلة الصيفية، فقد أعلن الوزير أوزر عن بداية العام الدراسي للمدارس في الثاني عشر من سبتمبر 2022، بعد ذلك تم الإعلان عن تفاصيل تقويم العام الدراسي للجامعات الذي جاء كالآتي:-

تم استلام التفضيلات بالجامعة في الفترة ما بين 27 يوليو حتى 5 أغسطس.

كما سيتم الإعلان عن بدء نتائج الالتحاق بالجامعة في تلك الفترة، ثم تبدأ عملية تنسيب الإضافي للأماكن الشاغرة.

بعدها سيتم تسجيل المقبولين ومن لهم حق التسجيل في البرنامج بالفترة ما بين 22 – 26 اغسطس.

على أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني في الفترة ما بين 22 – 24 أغسطس.

متى ستفتح الجامعات 2022 – 2023 في تركيا

في هذا السياق أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن بداية العام الدراسي في الجامعات سيبدأ اعتبارًا من 13 سبتمبر 2022، وفقًا للقرارات التي تم اتخاذها، حيث سيتم بدأ التقويم الأكاديمي الجديد في هذا التاريخ.

وبحسب التقديرات التي ترتيبها من قبل وزارة التعليم أن الفصل الدراسي الجديد في بعض الجامعات ستبدأ بين الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، والأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

مواعيد السنة الأكاديمية 2022 – 2023

ووفقًا لذلك تم الإعلان عن تقويم السنة الأكاديمية 2022 – 2023 للجامعات في تركيا كالآتي:-