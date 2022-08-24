نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينها الموافقة على نظام السياحة.. مجلس الوزراء السعودي يعلن 12 قرار جديد في المقال التالي
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، وكانت الجلسة قد تم تنظيمها في قصر السلام الواقع في جدة، وكانت بداية الجلسة قد تضمنت فعاليات تعزيز العلاقات وتطويرها بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والتشاور، وقد تم الإشادة في هذا الجزء من الاجتماع، بالنتائج التي وصلت إليها المباحثات بين ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وبين رئيس جمهورية أوزبكستان، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم عقدها بين البلدين في مجالات مختلفة، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية بقيمة أكثر من 12.5 مليار دولار.
مجلس الوزراء السعودي يعلن 12 قرار جديد
وشمل اجتماع اليوم، الإطلاع على مضمون الاتصال الهاتفي الذي كان قد تلقاه ولي العهد من قبل دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كذلك تمت مناقشة النجاحات التي تم تحقيقها بالدولة على بعض المستويات، أبرزها التعليم، بالإضافة لمراجعة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس والموافقة عليها، وتم خلال الاجتماع اتخاذ 12 قرار جديدة تضمنت الآتي:
- تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين العهد الملكي للفنون التقليدية بالمملكة والجامعة الكورية الوطنية للتراث الثقافي.
- تفويض وزير العدل بالتوقيع مع الجانب الجامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين.
- تفويض وزير السياحة بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها للمركز العالمي للاستدامة السياحية.
- تفويض وزير التعليم بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة.
- تفويض وزير التجارة بالتباحث مع الجانب العماني بشأن مشروع مذكرة تعاون بين الطرفين.
- الموافقة على الاتفاقية المكتوبة بين الحكومة السعودية وبين حكومة بنغلاديش.
- الموافقة على مذكرة التفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر.
- الموافقة على مشروع إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي.
- الموافقة على نظام السياحة
- الموافقة على نقل ملكية الأصول ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية ومنح الحقوق.
- تعيين المهندس “أيمن بن اسحاق أفغاني” عضو بمجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية.
- تجديد عضوية الدكتور “حاتم بن دخيل الدخيل” بمجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.
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