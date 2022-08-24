بينها الموافقة على نظام السياحة.. مجلس الوزراء السعودي يعلن 12 قرار جديد

عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، وكانت الجلسة قد تم تنظيمها في قصر السلام الواقع في جدة، وكانت بداية الجلسة قد تضمنت فعاليات تعزيز العلاقات وتطويرها بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والتشاور، وقد تم الإشادة في هذا الجزء من الاجتماع، بالنتائج التي وصلت إليها المباحثات بين ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وبين رئيس جمهورية أوزبكستان، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم عقدها بين البلدين في مجالات مختلفة، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية بقيمة أكثر من 12.5 مليار دولار.

مجلس الوزراء السعودي يعلن 12 قرار جديد

وشمل اجتماع اليوم، الإطلاع على مضمون الاتصال الهاتفي الذي كان قد تلقاه ولي العهد من قبل دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كذلك تمت مناقشة النجاحات التي تم تحقيقها بالدولة على بعض المستويات، أبرزها التعليم، بالإضافة لمراجعة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس والموافقة عليها، وتم خلال الاجتماع اتخاذ 12 قرار جديدة تضمنت الآتي: