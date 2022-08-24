نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم قيمة الدعم السكني الشهري؟.. وزارة الإسكان تُذكر بالتزامن مع إيداع دعم سكني اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الإسكان عن بدء الإيداع لقيمة الدعم السكني في حسابات المُستفيدين، وأبانت قيمة الدعم السكني الشهري، وأتاحت رقم للتواصل مع البرنامج، وفيما يلي نتعرف على مواعيد الصرف الرسمية، وشروط الاستحقاق للنساء، وكيفية التسجيل للحصول على دعم سكني.

كم قيمة الدعم السكني الشهري؟

تختلف قيمة الدعم السكني الشهري التي يتم تقديمها إلى المواطنين باختلاف قيمة الراتب الشهري الكلى الخاص بأفراد الأسرة كالآتي:

للأسرة التي لا يتجاوز الدخل الشهري لها 14 ألف ريال يتم صرف إعانة بنسبة 100% لهم.

للأسرة التي يتخطى الدخل الشهري لها 14 ألف ريال ولا يتعدى 15000 يتم صرف إعانة بنسبة 95% لها.

للأسرة التي يتجاوز الدخل الشهري لها 14,000 ولكن لا يتخطى 16 ألف ريال شهرياً يتم تقديم دعم بنسبة 90%.

للأسرة التي يصل الدخل الشهري لها إلى 17,000 ريال يتم تقديم دعم بنسبة 85%.

للأسرة التي يصل الدخل الشهري لها 18,000 ريال يتم صرف 80% من قيمة الدعم الكلي.

للأسرة التي يصل قيمة الدخل الشهري لها إلى 20,000 ريال يتم تقديم دعم بنسبة 75%.

رقم الدعم السكني

يستطيع المواطنين بالمملكة أن يقوموا بالتواصل مع برنامج الدعم السكني من خلال الرقم المجاني والموحد الموفر من إدارة البرنامج وهو 199090 لتقديم الشكاوى والاقتراحات الخاصة بالدعم، كما يمكن التواصل من خلال موقع وزارة الإسكان أو عبر البريد الإلكتروني لها أو من خلال البريد على الرقم الخاص بالوزارة وهو 68222.

مواعيد صرف الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بالمملكة بتقديم بوابة مواعيد الصرف الخاصة بالدعم السكني للعام الحالي لمعرفة مواعيد الصرف بجانب التعرف على المواعيد الخاصة بالرواتب وحساب المواطن ورواتب التقاعد للتأمينات ومواعيد ساند وحافز والتقاعد المدني والعسكري، بجانب مواعيد صرف المستحقات المالية الأخرى وجدول الرواتب الخاص بالموظفين في القطاعات الحكومية.

شروط الدعم السكني للنساء

حدد برنامج الدعم السكني الشروط المتعلقة بحصول السيدات الأرامل والمطلقات وغيرهم من المواطنات السعوديات على المبالغ الشهرية النقدية وهي كالآتي: