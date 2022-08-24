واشنطن تطالب بنزع السلاح من منطقة محطة زابوروجيا النووية

جدة - نرمين السيد - اعتبر نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلس أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية يجب أن تجرى وفقا للسيادة الأوكرانية.





وقال مندوب الولايات المتحدة فى اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من روسيا بشأن الوضع حول محطة زابوروجيا النووية إنه يجب القيام بنزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة. وأضاف: "المنطقة منزوعة السلاح ستساعد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة الطاقة النووية وإجراء تفتيش وتقييم السلامة". وتابع: "ندعو روسيا للموافقة على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشأة مع احترام السيادة الأوكرانية".

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