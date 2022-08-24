الخارجية الروسية: الغرب حرَّف محادثات لافروف وكولونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن "الوزارة يهمها أن تلفت الانتباه إلى التحريف الغير مقبول فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية للمحادثة الهاتفية بين لافروف وكولونا حيال الوضع حول محطة زابوريجيا النووية".
وأضافت زاخاروفا أن "قنوات الأخبار بثت لوسائل الإعلام الغربية، مباشرة بعد المحادثة الهاتفية التى جرت فى 23 أغسطس بين الوزيرين، بثت تقاريرًا تشوه تفسير محتوى المحادثة، كما لو أن الجانب الفرنسى يصر على موقفه".
وأوضحت أن "لافروف وضع الأمور فى نصابها بشكل واضح وصريح، وحث باريس على التأثير على كييف، التى تستمر قواتها فى قصف محطة زابوريجيا ومدينة إنرجودار والمناطق المحيطة بها".
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