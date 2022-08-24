روسيا: أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيا يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا فى كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول وضع محطة زابوروجيا النووية إن "وضع الأمن النووى تدهور فى المحطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قصف الجيش الأوكرانى المحطة بأسلحة أمريكية ثقيلة بشكل شبه يومى".

وأضاف أن هذا الأمر "يولد خطرا حقيقيا قد يؤدى لوقوع حادث إشعاعى فى المحطة ما يهدد بعواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأكملها".

وتابع أن "نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المحطة وهذا نتيجة مباشرة للتواطؤ الإجرامى من جانب رعاته الغربيين".

وشدد على أنه فى الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولى "لم يكن لدى أى من الوفود الغربية نية مناقشة قصف المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ودعوة نظام كييف لوقفها".

وعن اغتيال الصحفية الروسية داريا دوجين، قال "لم نسمع أى إدانات من الغرب حيال اغتيالها".

وتابع: "كما لم نسمع أى إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس".