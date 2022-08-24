المساعد الشخصى لبايدن يغادر موقعه بالبيت الأبيض ليتولى منصبا بوزارة النقل

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة سى إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فإن جويبفيرت كان قد أمضى 3 أعوام مساعدا شخصيا لبايدن منذ عام 2019.
واعتبرت الشبكة أن جويبفيرت يعد من المساعدين القلائل الذين أمضوا وقتا طويلا مع بايدن فى إطار عمله، ولعب دورا مهما فى الفريق الرئاسى، حيث رافق الرئيس الأمريكى فى كافة المناسبات الرئيسية منذ الأشهر الأولى لحملته لانتخابات عام 2020 الرئاسية.
ومن جانبه عبر بايدن، فى بيان، عن تقديره لجويبفيرت وتفانيه فى مهمته، مشيرا إلى أنه كان موضع ثقته.
ومن المقرر أن يخلف جويبفيرت فى منصبه جيكوب سبراير الذى يشغل حاليا مهمة مسئول الاستقبال بالبيت الأبيض.
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