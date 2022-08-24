نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصر الله: ذاهبون إلى التصعيد إذا لم يحصل لبنان على ما يريد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:07 صباحاً - دوت الخليج :- قال الأمين العالم لحزب الله حسن نصر الله إن الوسيط الأمريكي "يضيع الوقت" وأضاف أن الأمور تتجه نحو التصعيد إن لم يقدم للبنان ما يطالب به.

وفي كلمة خلال احتفالية لمناسبة وضع حجر الأساس "لمعلم جنتا السياحي المقاوم"، أضاف نصر الله أن الملف النووي الإيراني لا علاقة له بموضوع الحدود البحرية، و"سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به، ذاهبون للهدوء وإذا لم يعط للدولة ما تطالب به، نحن ذاهبون إلى تصعيد".

وأوضح نصر الله: "نحن ليس لدينا أمر يرتبط بالاتفاق النووي" وأن "موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز والحقوق لا علاقة له بالاتفاق النووي من قريب أو بعيد".

وقال نصر الله: "العين على الوسيط الأميركي الذي إلى الآن يضيع الوقت، ووقته قد ضاق".

المصدر: موقع "قناة المنار"