العالم اليوم - الهند.. تعليق عضوية نائب بسبب تعليقات مسيئة للنبي محمد

انتم الان تتابعون خبر الهند.. تعليق عضوية نائب بسبب تعليقات مسيئة للنبي محمد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - علق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عضوية نائب برلماني بعد ساعات من اعتقاله للاشتباه "بإثارته العداء باسم الدين".

وقال محام عن تي.رجا سينغ النائب في برلمان ولاية تيلانجانا بجنوب الهند إن الشرطة الهندية اعتقلته ثم أفرجت عنه فيما بعد محكمة في حيدر أباد، بعد أن طالبت جماعات إسلامية باعتقاله بسبب تعليقات مسيئة عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وبعد ساعات من اعتقال الشرطة المحلية لسينغ علق حزب بهاراتيا جاناتا عضويته لحين إجراء تحقيق داخلي.

وقال أوم باثاك المسؤول بالحزب الذي أصدر أمر تعليق عضوية سينغ لرويترز "تم تعليق عضويته بسبب تعبيره عن آراء مخالفة لمعتقدات الحزب. لا يؤمن الحزب بانتقاد أي دين".

ويأتي الاعتقال، بعد أشهر من وقف حزب بهاراتيا جاناتا للمتحدثة باسمه بسبب تصريحات لها عن النبي أثارت ردود فعل دبلوماسية عنيفة ضد الهند.

وقال جويل ديفيس، المسؤول البارز بالشرطة في مدينة حيدر أباد، لرويترز "اتُهم بالترويج للعداء باسم الدين.

"احتجزناه وسنعتقله. الأمر يتعلق بالمقطع المصور الذي بثه مؤخرا".

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل الإعلام أن مئات المسلمين تظاهروا احتجاجا على سينغ مساء الاثنين بعد بث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.