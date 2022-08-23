هنا.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والكليات المتاحة للقبول عبر موقع التنسيق الرسمي 

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من أهم ما يبحث عنه الكثير من الطلاب، ممن ينتظرون الانتهاء من تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية، والذي قد تقرر مده لفترة إضافية تنتهي اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر أغسطس الساعة السابعة مساء، حيث أنه من المقرر ظهور النتيجة عقب ثلاثة أيام، ثم بدء تسجيل طلبة المرحلة الثالثة، والموعد سيتم تحديده من قبل الجهة المختصة بمكتب التنسيق.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بالنسبة لموعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من المقرر أن يكون خلال بعد أيام حيث بدأت العملية الخاصة بتوزيع الطلبة والطالبات من المرحلة الثانية على الكليات التي تتوافق مع المجموع، ومن خلال التقرير الآتي حول طريقة تقديم طلاب المرحلة الثانية نتحدث فيما يلي، وذلك سيكون بشكل إلكتروني وبكل سهولة على شبكة الإنترنت، الحد الأدنى خمسين بالمائة، وخلال تلك الآونة كل الطلبة والطالبات من الحاصلين على المجموع خمسين بالمائة فأعلى منه، يبحثون عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثالثة، خاصة وأن أصحاب الدرجات المنخفضة قلقون بشأن مدى توفر مقاعد لهم بالمعاهد و الكليات، وقد أوضحت الجهات المعنية أن التنسيق سيتم بدئه لتلك المرحلة عقب ما يقارب الاثنين وسبعين ساعة بعد الكشف عن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022

الطالب من الممكن أن يقدم في تلك المرحلة من خلال بعض الخطوات، والتي من خلالها يستطيع أن يقوم بإدخال مختلف البيانات، ولكن بعد أن يتبع تلك الخطوات الآتية: