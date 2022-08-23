التسجيل في استمارة قاعدة الفقر الإلكترونية وزارة العمل العراق 2022-2023

إطلاق استمارة قاعدة الفقر الإلكترونية تحت رعاية هيئة الحماية الاجتماعية، وكيفية التسجيل بها للحصول على مبلغ شهري إعانة اجتماعية، تم الإعلان عنها مساء أمس الإثنين 22 أغسطس 2022، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر وكالة الأنباء العراقية واع بعد صدور توجيهات مباشرة من وزير العمل وكالة القاضي سالار عبد الستار ويتم التسجيل في قاعدة الفقر وفق قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014، والجدير بالعلم أن التسجيل في استمارة قاعدة الفقر إلكترونيًا ومجاني، كما يعمل الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا، وبإمكان المواطنين العراقيين المنطبقة عليهم الشروط الولوج للموقع والتسجيل حتى يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 الموافق 28 ربيع الآخر 1444هـ.

رابط التسجيل في استمارة قاعدة الفقر الإلكترونية 2022-2023 وزارة العمل العراقية

بالإضافة لما سبق ذكره فللمواطنين العراقيين المنطبقة عليهم شروط الحماية الاجتماعية للتسجيل في استمارة قاعدة الفقر، بإمكانهم اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب الووج للموقع الإلكتروني الرسمي هيئة الحماية الاجتماعية التابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد ذلك قم بالتوجه لخانة الاستمارة الإلكترونية ومن ثم النقر على أيقونة الدخول إلى الاستمارة.

ومن ثم النقر على أيقونة في تلك الخطوة ستفتح أمامك على الشاشة تعهد استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 قم بالنقر بالموافقة على التعهد.

قم بالنقر على التعهد. أيضًا قم بتعبئة كافة البيانات الخاصة بك في أماكنها المطلوبة بدقة شديدة.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة إرسال الطلب، مع العلم أنه في حال التسجيل مرتين يتم تلقائيًا إلغاء الطلب السابق.

شروط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة الفقر 2022-2023

كما يجب انطباق كافة الشروط الواردة على الموقع الإلكتروني للتسجيل بقاعدة الفقر ومن أبرز الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها التالي:

أولًا البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال المدنية الخاصة برب الأسرة وصورة منها.

كذلك يجب تقديم مستند تأييد سكن.

كما يجب تقديم المستمسكات الثبوتية الخاصة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وشموله بقانون ذوي الإعاقة رقم (38 لسنة 2013).

أيضًا بالنسبة للأرامل يتم تقديم أصل شهادة الوفاة وصورة قيد من مديرية الأحوال المدنية.

يتم تقديم أصل وصورة قيد من وبالنسبة للمطلقات يتم تقديم قرار بالطلاق مكتسب الدرجة القطعية، وصورة قيد من مديرية الأحوال المدنية، إضافة لقرار حضانة للأبناء ان وجدوا في حضانة المطلقة.

كذلك زوجة المفقود يجب تقديم قرار بالفقدان من المحكمة المختصة، أو ما يثبت حالة الفقدان حتى يتم إصدار قرار نهائي من المحكمة.

أيضًا بالنسبة للمرأة للمهجورة يشترط تقديم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين يؤيدان حالة الهجران.

يشترط وبشهادة شاهدين يؤيدان وبالنسبة للفتاة البالغة غير متزوجة دون ال35 عام، وفاقدة الأبوين يشترط تقديم تأييد من الوحدة الإدارية وبشهادة شاهدين بانعدام المعيل الشرعي.

دون ال35 عام، وفاقدة الأبوين يشترط تقديم وبشهادة شاهدين بانعدام كما يتشرط بالنسبة للعزباء الغير متزوجة فوق 35 عام ودون 55 عام تقديم صورة قيد يؤيد الحالة الزوجية.

فوق 35 عام ودون 55 عام تقديم إضافة لما سبق بالنسبة للعاجز بسبب المرض شرط تقديم اقرار طبي بعدم قدرته على العمل، أو يكون العجز للشيخوخة من بلغ 60 عام من الرجال، و55 عام من النساء.

بسبب المرض شرط تقديم بعدم قدرته على العمل، أو يكون العجز للشيخوخة من بلغ 60 عام من الرجال، و55 عام من النساء. كذلك للأيتام يشترط تقديم شهادة وفاة كلا الوالدين أو شهادة وفاة الأب، أو ما يؤيد فقدانهما، كذلك تقديم عقد زواج الأم مع حجة وصايا لأحد ذوي اليتيم من المحكمة المختصة.

يشترط تقديم كلا الوالدين أو شهادة وفاة الأب، أو ما يؤيد فقدانهما، كذلك تقديم عقد زواج الأم مع حجة وصايا لأحد من المحكمة المختصة. أيضًا بالنسبة لأسرة النزيل أو المودع بأحد السجون يشترط تقديم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة.

أو المودع بأحد السجون يشترط تقديم قرار مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن وبالنسبة للمستفيدون من دور الإيواء بالدولة يتم تقديم مستند يؤيد كونه أحد نزلاء هذه الدور.

يتم تقديم مستند يؤيد كونه أحد نزلاء هذه الدور. إضافة لما سبق بالنسبة للأحداث المحكومين يشترط تقديم قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة.

يشترط تقديم مكتسب الدرجة القطعية ومدة الحكم تزيد عن سنة واحدة. كذلك يجب على الطالب المتزوج تقديم ما يؤيد استمراره بالدراسة وحتى الدراسة الإعدادية.

تقديم ما يؤيد استمراره بالدراسة وحتى الدراسة الإعدادية. في النهاية شرط للتسجيل في استمارة قاعدة الفقر أن تكون الأسرة معدومة الدخل.

آلية التقديم لاستمارة التسجيل الرعاية الاجتماعية 2022-2023

في الختام للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية من استمارة قاعدة الفقر 2022-2023 لابد من اتباع الخطوات التالية: