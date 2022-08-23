نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الوزن الزائد في الخطوط السعودية للطيران وكيفية إضافة الوزن الزائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الوزن الزائد بالخطوط السعودية، عند التوجه إلى السفر يتم دفع العديد من المصاريف مقابل إتمام رحلة السفر بنجاح ولمن يختر الخطوط السعودية للسفر التي تعتبر الناقل الرسمي بالسعودية ومن أهم خطوط الطيران يجب أن يكون على دراية تامة بسعر الوزن الزائد عند السفر إذ أن هناك قيمة معينة يتم دفعها على وزن الأمتعة التي يحملها المسافر معه عندما يزيد وزن تلك الأمتعة فيضاف لها سعر إضافي جديد يختلف حسب الوزن الجديد الزائد لهذا قبل السفر يجب التعرف على قيمة الوزن الزائد حتى لا تفاجئ وقتها بالتأكيد.

ما هو سعر الوزن الزائد بالخطوط السعودية للطيران؟

كما ذكرنا فإن هناك وزن معين مسموح به ضمن الرسوم المدفوعة من خلال المسافر من قبل أو يتم سدادها عند بوابة المطار وتزداد قيمة تلك الرسوم إذا حدث وكان وزن الأمتعة أكثر حيث يتم حساب القيمة كالتالي:

إذا تم حساب الوزن إلكترونيًا فيكون قيمة رسوم في تلك الحالة حوالي مائة وخمسين ريال سعودي. تضاف حوالي مائة وثلاثين ريال سعودي إذا أضيفت أمتعة أخرى إضافية بالمطار. والوزن الزائد لكل كيلو جرام واحد يضاف له خمسين ريال سعودي.

طريقة شراء وزن إضافي بالخطوط السعودية

حتى يتجنب المسافر سداد قيمة رسوم إضافية عند السفر نتيجة لزيادة وزن الأمتعة يمكنه أن يقوم يتم التوجه إلى رابط الموقع فمن خلاله يتم الحجز إلكترونيًا الحصول على قسيمة وزن زائد يتم تقديمها عند البوابة حتى لا يحاسب المسافر على الوزن الزائد في تلك الحالة.

أقصى عدد للكيلوجرامات المسموح بها بالخطوط السعودية

تختلف الأوزان في الخطوط السعودية حسب مخصصات الشركات كما نلاحظ في السطور التالية:

أي فئة غير فئة رجال الأعمال فإن أقصى وزن مسموح به عشرين كيلو جرام. وإذا كانت فئة رجال الأعمال فأذن أقصى وزن في تلك الحالة هو خمسين كيلو جرام. وفي حالة كان المسافر جزء من حملة تسويقية فإن الوزن المسموح به أقصاه هنا خمسة عشر كيلو جرام.

بالنسبة الأحجام فهي محددة من خلال الخطوط السعودية للسفر كالتالي الحقيبة أبعادها الثلاثة 158 سم وإذا كانت الأبعاد أكثر تكون هناك رسوم أخرى قيمتها 131.23 ريال.