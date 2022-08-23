نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” استمارة العاطلين عن العمل في العراق الرعاية الاجتماعية 2022 sap.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم استمارة العاطلين عن العمل في العراق، حيث زاد البحث عنها منذ ساعات وخاصة بعد إعلان هيئة الحماية الاجتماعية منذ ساعات قليلة عن قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إعادة فتح استمارة الرعاية الاجتماعية وهذا للعام 2022 للعاطلين، حيث طال انتظار المنتظرين لها هذا العام وتم فتحها أخيرا لمدة 3 أشهر، وسنتابع معكم في هذا المقال رابط التسجيل بالاستمارة الجديد في منحة أو دعم قاعدة بيانات الفقر في العراق، وطريقة إضافة أبنائك والتابعين عبر بوابة الوزارة الجديدة الالكترونية، كما سنتعرف معكم على الشروط المطلوبة، فتابعوا حتى نهاية المقال في ثقفني.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه

وأعلنت الوزارة منذ ساعات في صباح يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، وهذا عبر إعلان مسجل تلفزيونيا عن فتح باب التقديم على استمارة الرعاية الاجتماعية، وجاء هذا الخبر سارا بالفعل للمئات بل الآلاف من المواطنين في العراق، الذي كانوا ينتظرون نزول هذه الاستمارة منذ العام الماضي.

حيث تعمل الوزارة كل عام تسجيل بيانات المواطنين، وهذا لجمع بيانات الأشخاص المستحقين سواء من عاطلين أو ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام والمطلقات إلخ، وهذا لوضعهم في قاعدة بيانات الفقر، حيث يستفيد جميع المسجلين من الحصول على راتب دعم من الوزارة، وسنتابع معكم شروط المنحة الرسمي، فتابعوا معنا.

موعد تقديم على الرعاية الاجتماعية

وجاء الخبر السار أن فتح التقديم سيكون على مدار 3 أشهر من الإعلان من اليوم، وهذا ما يوضح لنا وبشكل كبير أن الوزارة تريد شمول الكثير من المحتاجين في العراق، وهذا سواء كان السبب البطالة أو العجز أو عدم وجود دخل ثابت وحالات الطوارئ، والكثير من الفئات المشمولة في هذه الاستمارة للحصول على الدعم، الموعد حسب ما حدده الوزير الدكتور عادل حاشوش الركابي هو.

وكما ذكرنا التقديم يبدأ من يوم الاثنين 22 أغسطس 2022.

يستمر التقديم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2022.

شروط استمارة العاطلين عن العمل

وهناك عدة شروط لازم أن تتوفر لمنحة الرعاية الاجتماعية، أو كما تشتهر بالعراق باستمارة العاطلين، حيث أعلنت الهيئة عنها في الموقع الرسمي، ويمكنكم معرفتها من هنا في حالة لم يفتح الموقع معكم بسبب الضغط الشديد، وبالطبع الاولوية في القبول تكون للأشخاص الأشد احتياجا، حيث سنوضح لكم الشروط في هذه المقالة:

أصحاب الإعاقة.

الأيتام.

اسرة المسجون أكثر من سنة.

الأرامل.

المطلقات.

زوجة المفقود.

الفتيات الغير متزوجات.

الأحداث بأحكام أكثر من سنة.

الطلاب المتزوجين حتى الصف السادس الاعدادي.

الموجودين في دور الإيواء في العراق.

العاطلين عن العمل، أو أصحاب الأعمال ذات الأجور الغير ثابتة.

رابط استمارة العاطلين عن العمل

نقدم لكم كافة المعلومات بخصوص طريقة الوصول إلى الاستمارة والتي تحتاجونها للتقديم عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، وننصح بأن يكون تقديم البيانات في طلب الاستفادة عبر جهاز كمبيوتر وليس جوال حتى لا تواجهوا أي مشاكل أو صعوبة في عملية تعبئة البيانات ساعة تحديث أو تسجيل البيانات.