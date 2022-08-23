عاجل.. روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا مسؤولة عن اغتيال داريا دوجينا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن أوكرانيا تقصف محطة زابوريجيا النووية يوميًا. وتابع مندوب روسيا بمجلس الأمن "ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لإدانة واقعة اغتيال داريا دوجينا". وانطلقت فى وقت سابق مساء اليوم جلسة مجلس الأمن الدولى، حول تطورات ملف محطة زابوريجيا النووية. وطلب نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى فى 23 أغسطس، بشأن الوضع فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وتقول روسيا إن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تتعرض لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية والعصابات الموالية لكييف. وفى وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، روسيا إلى نزع السلاح من المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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