زاخاروفا: روسيا ملتزمة باتفاقية النقل الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا ملتزمة تمامًا باتفاقيات النقل الآمن للمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية التى تم التوصل إليها فى إسطنبول.





وقالت المتحدثة فى تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن موسكو "ملتزمة التزاما كاملا بالاتفاقية الرباعية التى تم التوصل إليها فى إسطنبول (التى وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة) بشأن النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية". وأضافت: "قامت بالفعل 27 سفينة محملة بالمواد الغذائية برحلات على طول الممر الإنسانى فى البحر الأسود اعتبارًا من اليوم. ونود أن نذكر أن مذكرة التفاهم الثنائية تم إبرامها فى إسطنبول فى 22 يوليو مع الأمانة العامة للأمم المتحدة للمساعدة فى الترويج للمواد الغذائية الروسية والأسمدة فى الأسواق العالمية.وهذا هو بالضبط سبب اهتمامنا الموضوعى بمواصلة هذا الجهد لأغراض توفير الغذاء للدول الأكثر ضعفا فى إفريقيا فى المقام الأول ".

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