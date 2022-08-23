بذكريات نهائي أبها.. موعد مباراة مصر والسعودية كأس العرب للناشئين والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مصر والسعودية ، في إطار مباريات كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والتي تنطلق نسختها الرابعة اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، ولحساب لقاءات اليوم الثاني من الجولة الأولى، وضمن مواجهات المجموعة الرابعة، يستضيف مساء الأربعاء 24 أغسطس الجاري ملعب السيق في ولاية معسكر الجزائرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا السعودية ومصر ، في نهائي مبكر للبطولة التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس و8 سبتمبر، ومن المتوقع أن تجذب العديد من الأنصار والمشجعين لكلا المنتخبين الكبيرين.

في السطور التالية، نستعرض تفصيلًا كل الأخبار والمعلومات والكواليس حول موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات ونتائج الجانبين في البطولة العربية لمنتخبات الناشئين ، وكذلك تاريخ مواجهات مصر والسعودية .

مباراة مصر والسعودية

بذكريات مواجهة نهائي كأس العرب للشباب 2022 التي أقيمت مؤخرًا في منطقة عسير السعودية.

والتي تمكن الأخضر السعودي من حصد لقبها للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي أيضًا في رقم قياسي غير مسبوق.

يجدد منتخبا السعودية ومصر الموعد مع مواجهة جديدة، في Arab Cup U-17.

حيثما يمتلك الصقور رصيدًا مشرفًا من النتائج في مشاركاته بالنسخ الثلاث السابقة.

بينما يأمل الفراعنة في تحقيق إنجاز جديد ورقم مميز في مشاركة أولى تاريخية بكأس العرب تحت 17 عامًا.

فيما يلي نستعرض أولًا النسخة الثلاث السابقة من بطولة كأس العرب للناشئين ونتائج المنتخبات خلال الأدوار النهائية:

وإليكم سجل المنتخبات الـ15 التي شاركت في المونديال العربي على مدار تاريخه ونتائجهم فيها:

وتلك قائمة بالمنتخبات العشر من أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة:

وأخيرًا تلك المجموعات الأربع في كأس العرب تحت 17 سنة وكذلك جدول المباريات بالدور الأول:

وعلى ذكر مباريات اليوم الثاني في كأس العرب للناشئين 2022 ، فمن المقرر أن تقام على غرار اليوم الأول 4 مباريات.

على أن تلعب كل مباراتان في توقيت واحد.

يبدأ اليوم بـ مباراة المغرب والعراق وكذلك مباراة جزر القمر وموريتانيا ، عن المجموعة الثالثة.

ويختتم بـ مباراة سوريا ولبنان وكذلك مواجهة الصقور والفراعنة في المجموعة الرابعة.

المنتخب المصري

نستهل تغطيتنا مع منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ، والذي يدشن حضوره الأول في البطولة.

وبالتالي فهو لا يمتلك أي رصيد سابق من الإنجازات على مستوى المسابقة.