منصة خبير الرقمية التدريب التعاوني بديوان المظالم

منصة خبير الرقمية، فقد أعلن ديوان المظالم عن طريق منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني باستقبال طلبات الأفراد الراغبين في التدريب بمحاكم ديوان المظالم والتدريب في إداراته في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتعمل منصة خبير علي استهداف البرامج التدريبية لجميع الطلاب والطالبات داخل الجامعات السعودية بالإضافة إلى معهد الإدارة العامة، حيث تتوفر الفرصة للجميع من أجل التقديم في المنصة الإلكترونية واختيار التخصص الذي يرغب به كل شخص واختيار مكان التدريب المناسب لهم، كما توفر المنصة خطوة من أجل تتبع الطلب بشكل رقمي سريع، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في التدريب بمحاكم ديوان المظالم بمنصة خبير الرقمية.

منصة خبير الرقمية

يستطيع جميع الطلاب والطالبات التقديم في برنامج التدريب في محاكم ديوان المظالم لجميع الطلاب والطالبات داخل الأراضي السعودية، علي أن يتم التقديم عن طريق الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: ديوان المظالم.

الدخول للمنصة واختيار تبويب (برامجنا).

اختيار التقديم في برنامج التدريب في محاكم ديوان المظالم.

الضغط علي تبويب (قدم الآن).

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتدريب الذي يشمل بيانات شخصية وبيانات الدراسة الحالية للطلاب، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

اختيار تخصص التدريب.

تحديد مكان التدريب المناسب لكل متقدم.

الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل في البرنامج التدريبي.

ثم الضغط علي تقديم الطلب.

تفاصيل برنامج التدريب التعاوني

برنامج التدريب التعاوني يعمل علي منح التدريب للمشتركين به بعدد من محاكم وإدارات ديوان المظالم في جميع مناطق المملكة، لمن يرغب للتدريب فيه، ويتوفر التدريب بعدد من التخصصات التي يوفرها ديوان المظالم لجميع الطلاب، التي من أهمها ما يلي: (الشريعة، والأنظمة، وتخصص القانون، تخصص أصول الدين، التدريب في دبلوم الدراسات القانونية، تخصص التدريب في تقنية المعلومات، تخصص المكتبات، التدريب بقسم الموارد البشرية، تخصص المحاسبة، وتخصص المالية، وقسم إدارة الأعمال).

ويهدف ديوان المظالم عن طريق توفير مثل هذه البرامج التدريبية إلى البحث عن مزيد من الفرص التشاركية مع عدد من القطاعات الحكومية وقطاعات العمل الخاصة داخل المملكة العربية السعودية بما في ذلك القطاعات التعليمية المتنوعة.