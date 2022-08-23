تقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ic.edu.sa

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عمر شويل - جدة الكِلْيَة التقنية العالمية لعلوم الطيران، حيث يرغب الكثير من الطلاب والطالبات في التقديم في الكِلْيَة، وتوجد الكِلْيَة التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض، التي تعد أحد الكليات الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتم الإشراف على التشغيل الخاص بها شركة كليات التميّز، فقد تم إنشاء الكِلْيَة في عام 2014م، وتعمل الكِلْيَة علي تأهيل الكوادر السُّعُودية من أجل الدخول في سوق العمل الخاص بصناعة صيانة الطيران مثل فنيين محترفين وموثوقين، ويتم ذلك تماشياً لرؤية المملكة العربية السُّعُودية حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم تخصصات التقديم في الكِلْيَة التقنية العالمية لعلوم الطيران.

الكِلْيَة التقنية العالمية لعلوم الطيران

توفر الكِلْيَة تدريب بمستوى عالمي لجميع الشباب الذين يرغبون في العمل بعدد من قطاعات الصيانة الخاصة بالطائرات، حيث يتم دراسة كافة المواد التعليمية والتدريبية باستخدام اللغة الإنجليزية، ومن تخصصات الكِلْيَة ما يلي:

فيما يخص التقديم في المسار المدني: الحصول علي دبلوم هندسة صيانة الطائرات، هياكل ومحركات.

فيما يخص المسار العسكري: الحصول علي دبلوم هندسة صيانة الطائرات، ميكانيكا.

المسار العسكري: يتم الحصول علي دبلوم هندسة صيانة الطائرات، إلكترونيات.

التقديم بالمسار العسكري: الحصول علي دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار، ميكانيكا.

تخصص المسار العسكري: الحصول علي دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار، إلكترونيات.

فيما يخص المسار العسكري: الحصول علي دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار، اتصالات.

وقد وضحت الكِلْيَة بأن جميع برامج الكِلْيَة تكون معتمدة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى أن برامج المسار المدني يتم اعتمادها م جانب من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA PART147)، وفيما يخص برامج المسار العسكري تعد متوافقة مع المتطلبات الخاصة بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA Part 66).

تقديم الكِلْيَة التقنية العالمية لعلوم الطيران

يتم التقديم في الكِلْيَة التقنية العالمية بالرياض عن طريق الدخول إلى بوابة التسجيل التالية (بوابة القبول) علي أن يقوم كل متقدم بإنشاء حساب جديد في المنصة، وتسجيل البيانات الخاصة بالقبول في الكِلْية، ورفع جميع المتطلبات التي تحتاج إليها الكِلْيَة.

رقم الاتصال والتواصل الإلكتروني

يتوفر الاتصال علي الرَّقَم التالي (0115104700) من أجل تقديم الاستفسارات المختلفة بخصوص التقديم في الكِلْيَة، أو التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لتقديم أي استفسار يخص أي متقدم للكلية.