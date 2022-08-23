هنا رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات عبر موقع التنسيق TANSIK الشغال

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، بالتزامن مع غلق باب التسجيل أمام الطلاب يتزايد البحث حول رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي ينتظر الطلاب الكشف عنها خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر أن يقوم السيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ظهيرة غدا الاربعاء الموافق 24 أغسطس عبر موقع التنسيق بشكل اونلاين، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة معرفة اسم الكلية التي رشحت إليها في ثاني مراحل التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القادمة بإذن الله من قبل وزارة التعليم العالي، حتى يتمكن كل طالب وهو جالس في منزله من التعرف على الجامعة أو المعهد الذي سيكمل بهم مشواره التعليمي، وخلال ساعات من الآن سيتم الكشف رسميا عن موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التعليم العالي لإعلان الحدود الدنيا لتنسيق كليات المرحلة الثانية، وبعد انتهائه سيتم رفع النتائج عبر موقع التنسيق ليكون متاح للطلبة الاستعلام عنها برقم الجلوس والرقم السري، وكانت المرحلة الثانية قد انطلقت من يوم الخميس الماضي واستمرت لمدة 5 أيام، بحد ادنى 246 درجة للشعبة العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالخطوات:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالدخول إلى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.

ادخل رقم الجلوس والرقم السري.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

اضغط على كلمة “النتيجة”.

الآن ستظهر لك اسم الكلية والجامعة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعدما انتهت أعمال تسجيل الرغبات، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ليتم تحويل الطالب إلى كلية الراغب بها داخل نطاقه الجغرافي ، حيث أن لكل طالب الحق في التحويل لمرة واحدة فقط قبل بدء العام الجامعي الجديد في أكتوبر القادم، على أن تبدأ تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة خلال أيام بحد ادنى 50% للشعبتين.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022