وزارة الاستثمار للتدريب على رأس العمل.. رابط التسجيل misk

برنامَج التدريب على رأس العمل، فقد تم الإعلان من جانب وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السُّعُودية عن طريق التعاون مع مؤسسة مسك الخيرية، عن بداية فتح باب القبول والتقديم في برنامَج (التدريب على رأس العمل)، علي أن يتم التقديم في البرنامَج لجميع الأفراد من حديثي وحديثات التخرج، علي أن يتم التقديم لكلا الجنسين، ويتم تقديم طلب للانضمام للبرنامج وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع الأفراد الراغبين في التقديم، علي أن يتم التسجيل في برنامَج وزارة الاستثمار بشكل إلكتروني عبر منصة الوزارة الإلكترونية، وسوف نوضح لكم تخصصات البرنامَج المتاحة للتسجيل، وتوضيح آلية التسجيل في برنامَج التدريب على رأس العمل.

برنامَج التدريب على رأس العمل بوزارة الاستثمار

كشف برنامَج التدريب على رأس العمل بوزارة الاستثمار، عن توفير تخصصات يمكن التقديم بها لجميع الخريجين سواء كان التقديم للرجال والنساء، ومن تخصصات البرنامَج الذي يمكن التقديم بها ما يلي:

الاقتصاد.

إدارة الأعمال.

المالية.

الأمن السيبراني.

العلاقات الدولية.

الموارد البشرية.

إدارة المشاريع.

تقنية المعلومات.

اللغة الإنجليزية.

التسويق.

الهندسة الصناعية.

التصميم الجرافيكي.

التجارة الإلكترونية.

إدارة المخاطر.

القانون.

شروط التقديم في برنامَج وزارة الاستثمار

أوضحت وزارة الاستثمار بأن التقديم في البرنامَج يحتاج إلى توافر بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومنها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو مؤهل الماجستير بأحد التخصصات المطلوبة الموضحة بالأعلى.

يشترط أن يكون المتقدم حديث التخرج بمدة لا تتجاوز (3 أشهر).

أن يكون المتقدم عاطلًا من العمل (متفرغ).

الحصول علي معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو بمعدل (3 من 4).

يشترط للتقديم إجادة اللغة الإنجليزية (بمستوى مهني).

يجب تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بكل متقدم بشكل صحيح ودقيق.

رابط التقديم في البرنامَج

يتم التسجيل في برنامَج وزارة الاستثمار للتدريب على رأس العمل عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (مسك الخيرية) علي أن يتم الضغط علي تبويب (قدم الآن)، ثم تسجيل دخول المنصة بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم تسجيل نموذج الانضمام للبرنامج بشكل صحيح ودقيق.