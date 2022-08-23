لافروف: استمرار قصف كييف محطة زابوروجيا يهدد جميع سكان أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيانها: "على ضوء المحادثة الهاتفية التى جرت فى 19 أغسطس بين رئيسى روسيا وفرنسا، تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر بالتفصيل حول الوضع فى أوكرانيا. وأوضح لافروف نهج روسيا المبدئى تجاه العملية العسكرية الخاصة الجارية حاليا".

وأشارت إلى أن لافروف بحث مع كولونا أيضا الوضع حول محطة زابوروجيه النووية وإمكانيات تنظيم زيارة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك.

وأكد لافروف لوزيرة الخارجية الفرنسى أن استمرار قصف كييف محطة زابوروجيه النووية يهدد جميع سكان أوروبا بكارثة نووية.

وقالت وزارة الخارجية أن المكالمة الهاتفية الأولى بين الوزيرين والتى جرت اليوم الثلاثاء تمت بمبادرة من الجانب الفرنسى.