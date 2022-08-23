زيلينسكى: كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، أن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار ولا تخطط لتحقيق الاستقرار فى الوضع من أجل "تهدئة روسيا"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقال زيلينسكى خلال مؤتمر "منصة القرم" اليوم الثلاثاء: "فى الوضع الراهن، نحن لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار. لقد أوضحنا أنه لن تكون هناك "مينسك-3"... لذلك، فإن أوكرانيا لن تقوم بتحقيق استقرار الوضع حيث تتواجد القوات من أجل تهدئة روسيا بطريقة ما".

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يتلخص فى حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثمانى سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ويهدف مؤتمر "منصة القرم"، وهو مبادرة دبلوماسية أطلقها زيلينسكى، إلى كسب كييف دعم المجتمع الدولى لاستعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم من روسيا.

ودعت أوكرانيا الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة ودول أخرى للمشاركة فى المؤتمر.