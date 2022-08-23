الخارجية الألمانية توصى مواطنيها بمغادرة أراضى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيان، تحث فيه مواطنيها على مغادرة الأراضى الأوكرانية والامتناع عن السفر إلى هناك.



جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيان، تحث فيه مواطنيها على مغادرة الأراضى الأوكرانية والامتناع عن السفر إلى هناك. وذكر البيان: "تم توجيه تحذيرات بشأن الرحلات إلى أوكرانيا. وننصح المواطنون الألمان بشدة بمغادرة البلاد".

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