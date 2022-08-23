رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع تلقى 16 مليار دولار من الشركاء الدوليين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال "نتوقع تلقى ما يصل إلى 16 مليار دولار (13.5 مليار جنيه إسترلينى) من الدعم المالى من شركائنا الدوليين بحلول نهاية هذا العام، للمساعدة فى التعامل مع العملية العسكرية الروسية".





وأكد شميهال -خلال اجتماع حكومى، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"- أن أوكرانيا تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالى بفضل المساعدة الخارجية التى بلغت بالفعل 14 مليار دولار، موضحا أن أكثر من 40% من إنفاق الحكومة حتى الآن هذا العام بلغ أكثر من 11.5 مليار دولار (9.7 مليار جنيه إسترلينى) - تم تخصيصه للاحتياجات العسكرية.

وأشار إلى أن أكثر من 80% من الشركات فى البلاد عادت إلى العمل، مبينا أن الائتمان والضرائب والحوافز التنظيمية إلى جانب المساعدات الأخرى جعلت من الممكن الحفاظ على الاقتصاد.

وأضاف "الحكومة ساعدت بالفعل أكثر من 600 شركة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا، حيث استأنفوا الإنتاج، كما تمكن المزارعون من الزراعة عبر أكثر من 80% من مساحة العام الماضى وبدء الحصاد، فضلا عن أن نظامى الطاقة والبنوك يعملان بشكل مستقر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سلوفاكيا أنها سترسل 30 مركبة قتالية مشاة إلى أوكرانيا، وفى المقابل ستتلقى 15 دبابة من طراز "ليبورد 2A4" من ألمانيا بدلا من ذلك.

وكان وزير الدفاع السلوفاكى ياروسلاف ناد قد صرح، فى وقت سابق، بأن حكومة بلاده لن توقف الدعم العسكرى لأوكرانيا على الرغم من كل الجهود التى تبذلها روسيا للتأثير على الرأى العام فى بلاده بشأن هذا الأمر.