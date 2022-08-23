وأكد شميهال -خلال اجتماع حكومى، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"- أن أوكرانيا تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالى بفضل المساعدة الخارجية التى بلغت بالفعل 14 مليار دولار، موضحا أن أكثر من 40% من إنفاق الحكومة حتى الآن هذا العام بلغ أكثر من 11.5 مليار دولار (9.7 مليار جنيه إسترلينى) - تم تخصيصه للاحتياجات العسكرية.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من الشركات فى البلاد عادت إلى العمل، مبينا أن الائتمان والضرائب والحوافز التنظيمية إلى جانب المساعدات الأخرى جعلت من الممكن الحفاظ على الاقتصاد.
وأضاف "الحكومة ساعدت بالفعل أكثر من 600 شركة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا، حيث استأنفوا الإنتاج، كما تمكن المزارعون من الزراعة عبر أكثر من 80% من مساحة العام الماضى وبدء الحصاد، فضلا عن أن نظامى الطاقة والبنوك يعملان بشكل مستقر.
ومن ناحية أخرى، أعلنت سلوفاكيا أنها سترسل 30 مركبة قتالية مشاة إلى أوكرانيا، وفى المقابل ستتلقى 15 دبابة من طراز "ليبورد 2A4" من ألمانيا بدلا من ذلك.
وكان وزير الدفاع السلوفاكى ياروسلاف ناد قد صرح، فى وقت سابق، بأن حكومة بلاده لن توقف الدعم العسكرى لأوكرانيا على الرغم من كل الجهود التى تبذلها روسيا للتأثير على الرأى العام فى بلاده بشأن هذا الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع تلقى 16 مليار دولار من الشركاء الدوليين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.