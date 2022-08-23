لبنان يعانى.. انهيار صوامع مرفأ بيروت (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعود بناء صوامع مرفأ بيروت إلى أواخر ستينات القرن الماضى، وتعتبر خزان القمح الاستراتيجى للبنان، وتضم 48 مخزنًا كبيرًا يستوعب كل منها 2500 طن من الحبوب، وتهدمت جزئيًا بفعل انفجار مرفأ بيروت.





وفى أبريل 2022، اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بهدم الصوامع وتراجعت عنه، وفى يوليو 2022 انهار الجزء الشمالى من الصوامع بسبب حريق كبير. وفى 4 أغسطس 2022 انهارت 4 صوامع للحبوب بميناء بيروت البحرى، 23 أغسطس 2022 انهار جزء جديد من الصوامع بعد اشتعال النيران بفعل عوامل بيئية.

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