العالم اليوم - محمد بن زايد: الإمارات تعزز العمل مع الأشقاء لتحقيق الازدهار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:21 مساءً - عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن سعادته بلقاء القادة العرب في القمة الخماسية في العلمين، وأكد أن الإمارات ماضية في دعم الجهود التي تحقق الازدهار والاستقرار في المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي".

وأضاف: "دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل في مدينة العلمين قادة الإمارات والبحرين والأردن، حيث أكدوا دعمهم للجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي استقبل في قصر الرئاسة بمدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وكان من المقرر أن ينضم إلى هؤلاء القادة، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارته إلى مصر بسبب التطورات الأخيرة في بلاده.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك.